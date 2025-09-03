На Одещині прикордонники викрили нелегальний перетин кордону з участю маленької дитини

Фото: ДПСУ

Про це повідомляє ДПСУ, передає RegioNews.

Чотири дорослі особи намагалися вивезти 4-річного хлопчика разом із собою, сподіваючись, що присутність дитини зменшить підозри охоронців кордону. Мати дитини погодилася на цю ризиковану поїздку.

Перехід планувався на придністровському напрямку українсько-молдовського кордону. Затримані діяли за інструкціями з одного з телеграм-каналів, а за послуги мали сплатити по 8 тисяч доларів у криптовалюті. Один із "клієнтів" навіть вніс аванс за подорож.

Серед затриманих були мешканці різних регіонів України. Вони планували організувати незаконне переправлення через кордон у координації з посередниками в мережі.

Наразі хлопчик перебуває з матір'ю під наглядом. Стосовно дорослих складені адміністративні протоколи. Служба прикордонників продовжує перевірку та документування цього випадку.

