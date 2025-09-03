15:14  03 вересня
У Пекіні мікрофон випадково зафіксував розмову Сі та Путіна про безсмертя
15:01  03 вересня
У Києві зупинили банду, що постачала наркотики до столичного СІЗО
13:59  03 вересня
Завтра в Україні очікується до +32, але подекуди пройдуть грози
UA | RU
UA | RU
03 вересня 2025, 17:58

На Одещині прикордонники викрили нелегальний перетин кордону з участю маленької дитини

03 вересня 2025, 17:58
Читайте также на русском языке
Фото: ДПСУ
Читайте также
на русском языке

Прикордонники викрили спробу незаконного перетину кордону з участю маленької дитини

Про це повідомляє ДПСУ, передає RegioNews.

Чотири дорослі особи намагалися вивезти 4-річного хлопчика разом із собою, сподіваючись, що присутність дитини зменшить підозри охоронців кордону. Мати дитини погодилася на цю ризиковану поїздку.

Перехід планувався на придністровському напрямку українсько-молдовського кордону. Затримані діяли за інструкціями з одного з телеграм-каналів, а за послуги мали сплатити по 8 тисяч доларів у криптовалюті. Один із "клієнтів" навіть вніс аванс за подорож.

Серед затриманих були мешканці різних регіонів України. Вони планували організувати незаконне переправлення через кордон у координації з посередниками в мережі.

Наразі хлопчик перебуває з матір'ю під наглядом. Стосовно дорослих складені адміністративні протоколи. Служба прикордонників продовжує перевірку та документування цього випадку.

Нагадаємо, на Закарпатті затримали 24-річного чоловіка, який організував незаконне переправлення людей до Румунії. Правоохоронці викрили його завдяки спільним діям прикордонників та поліції.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Одеська область прикордонники дитина перетин кордону переправа Молдова
На Одещині поліцейські розшукали зниклого 7-річного хлопчика, який втік з дому після сімейної сварки
03 вересня 2025, 13:22
Поліцейські затримали жінку, причетну до організації теракту на Одещині
03 вересня 2025, 12:25
На Полтавщині судитимуть чоловіка, який побив 9-річну падчерку
03 вересня 2025, 11:08
Всі новини »
01 вересня 2025
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
На жаль, убивство Андрія Парубія навряд чи стане останнім, але далеко не усім народним депутатам загрожує небезпека
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
Хотів продати техніку: на Прикарпатті чоловік став жертвою аферистів
03 вересня 2025, 18:40
У Херсоні судитимуть колаборанта, який охороняв головне управління окупаційної поліції
03 вересня 2025, 18:32
В Україні стартував набір заявок на Євробачення: які вимоги до артистів
03 вересня 2025, 17:50
В Україні почало дешевшати вершкове масло: названа причина
03 вересня 2025, 17:40
Росіяни обстріляли Костянтинівку із артилерії, загинуло 8 мирних жителів
03 вересня 2025, 17:29
СБУ затримала двох прокремлівських агітаторів: поширювали антиукраїнські дописи у мережі
03 вересня 2025, 17:25
У Рівному затримали чоловіка, який душив жінку та викрав сумку
03 вересня 2025, 17:16
Нападали вночі та били: у Києві засудили небезпечних грабіжників
03 вересня 2025, 17:15
На Волині біля кордону з Польщею знайшли мертвим військовослужбовця ДПСУ
03 вересня 2025, 17:12
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Геннадій Друзенко
Всі блоги »