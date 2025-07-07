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07 июля 2025, 02:25

Теракт в Одессе: правоохранители задержали подрывника авто

07 июля 2025, 02:25
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фото: СБУ
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Сотрудники Службы безопасности и Национальной полиции задержали агента российских спецслужб, который утром 5 июля совершил теракт в Одессе

Об этом сообщил пресс-центр СБУ, передает RegioNews.

По материалам дела, злоумышленником оказался ранее судимый 22-летний житель Запорожья. Оккупанты завербовали его через Телеграмм-каналы.

По данным следствия, вражеский агент заложил заранее подготовленное самодельное взрывное устройство (СВУ) под указанный куратором автомобиль. Для видеотрансляции взрыва в онлайн-режиме он установил телефон с удаленным доступом напротив спланированного места теракта.

"В результате взрыва пострадал гражданский мужчина: он получил тяжкие телесные повреждения, а транспортное средство, под которым находилось СВУ, полностью уничтожено", — сообщили в СБУ.

После подрыва исполнитель пытался уехать из Одесщины, надеясь "залечь на дно". Его задержали "по горячим следам".

Следователи сообщили российскому агенту о подозрении в теракте. Фигуранту грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, в субботу в Киевском районе Одессы произошел взрыв автомобиля, припаркованного на улице Варненской. Ранее сообщалось, что пострадал военный.

СБУ квалифицировала взрыв автомобиля в Киевском районе Одессы утром 5 июля в как попытку теракта.

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