Теракт в Одессе: правоохранители задержали подрывника авто

фото: СБУ

Сотрудники Службы безопасности и Национальной полиции задержали агента российских спецслужб, который утром 5 июля совершил теракт в Одессе

Об этом сообщил пресс-центр СБУ, передает RegioNews.

По материалам дела, злоумышленником оказался ранее судимый 22-летний житель Запорожья. Оккупанты завербовали его через Телеграмм-каналы.

По данным следствия, вражеский агент заложил заранее подготовленное самодельное взрывное устройство (СВУ) под указанный куратором автомобиль. Для видеотрансляции взрыва в онлайн-режиме он установил телефон с удаленным доступом напротив спланированного места теракта.

"В результате взрыва пострадал гражданский мужчина: он получил тяжкие телесные повреждения, а транспортное средство, под которым находилось СВУ, полностью уничтожено", — сообщили в СБУ.

После подрыва исполнитель пытался уехать из Одесщины, надеясь "залечь на дно". Его задержали "по горячим следам".

Следователи сообщили российскому агенту о подозрении в теракте. Фигуранту грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, в субботу в Киевском районе Одессы произошел взрыв автомобиля, припаркованного на улице Варненской. Ранее сообщалось, что пострадал военный.