Поліцейські затримали жінку, причетну до організації теракту на Одещині

фото: Національна поліція

Жінка виготовила кілька вибухових пристроїв, що призначалися для підриву людей в Ізмаїлі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

За даними слідства, 28-річна жителька міста Ізмаїл шукала підробіток через месенджер, де її завербували невідомі. Пообіцявши грошову винагороду в розмірі 800 доларів, жінці була надана інструкція з виготовлення саморобних вибухових пристроїв.

Під час підготовки до теракту вона орендувала квартиру, де збирала саморобні вибухові пристрої з компонентів, придбаних у місцевих магазинах. Коли все було готово, фігурантка за вказівкою куратора встановила біля одного з будинків першу вибухівку з телефоном для дистанційного керування, але та не спрацювала. Згодом принесла другий пристрій, і той вибухнув, коли до нього наблизився місцевий житель. Чоловік отримав осколкові поранення.

Спільними зусиллями співробітники управлінь карного розшуку і кримінального аналізу обласної поліції та Ізмаїльського районного відділу поліції за кілька годин викрили особу, причетну до організації терористичного акту.

За скоєне зловмисниці загрожує до 12-ти років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

Нагадаємо, правоохоронці затримали агента російських спецслужб, який вранці 5 липня вчинив теракт в Одесі. Він підірвав автомобіль.