10:06  02 вересня
Настя Каменських залишила Україну та працює у США після мовного скандалу
09:38  02 вересня
На Рівненщині 14-річна дівчина побила молодшу школярку: поліція відкрила кримінальну справу
08:17  02 вересня
Вибух на Одещині: хлопець постраждав після того, як підняв невідомий предмет
02 вересня 2025, 12:26

В Одесі колишня медсестра продавала фейкові довідки для ухилянтів за 6 тисяч доларів

02 вересня 2025, 12:26
Фото: поліція
В Одесі поліцейські затримали жінку, яка за гроші обіцяла чоловікам допомогти уникнути мобілізації

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Жінка донедавна працювала медсестрою в одній з лікарень міста і своїм "клієнтам" розповідала про нібито надійні зв’язки у медзакладах та військкоматах

В одному випадку фігурантка обіцяла вплинути на працівників РТЦК, аби змінити діагноз на тяжчий і зняти клієнта з обліку. В іншому – запевняла, що домовиться з військово-лікарською комісією про оформлення фальшивих довідок.

Окрім цього, жінка вдавалася до шантажу, погрожуючи мобілізацією незалежно від реального стану здоров’я чи наявності законних підстав для відстрочки.

Правоохоронці затримали 42-річну жінку після отримання 6 тисяч доларів від "клієнта".

Затриманій оголосили підозру за ч. 3 ст. 369-2 ККУ (зловживання впливом). Їй загрожує до восьми років ув’язнення.

Нагадаємо, у Дніпрі викрили схему незаконного виїзду чоловіків за кордон. Ділок гарантував клієнтам допомогу в перетині кордону поза офіційними пунктами пропуску.

01 вересня 2025
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
На жаль, убивство Андрія Парубія навряд чи стане останнім, але далеко не усім народним депутатам загрожує небезпека
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Геннадій Друзенко
