Фото: поліція

В Одесі поліцейські затримали жінку, яка за гроші обіцяла чоловікам допомогти уникнути мобілізації

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Жінка донедавна працювала медсестрою в одній з лікарень міста і своїм "клієнтам" розповідала про нібито надійні зв’язки у медзакладах та військкоматах

В одному випадку фігурантка обіцяла вплинути на працівників РТЦК, аби змінити діагноз на тяжчий і зняти клієнта з обліку. В іншому – запевняла, що домовиться з військово-лікарською комісією про оформлення фальшивих довідок.

Окрім цього, жінка вдавалася до шантажу, погрожуючи мобілізацією незалежно від реального стану здоров’я чи наявності законних підстав для відстрочки.

Правоохоронці затримали 42-річну жінку після отримання 6 тисяч доларів від "клієнта".

Затриманій оголосили підозру за ч. 3 ст. 369-2 ККУ (зловживання впливом). Їй загрожує до восьми років ув’язнення.

Нагадаємо, у Дніпрі викрили схему незаконного виїзду чоловіків за кордон. Ділок гарантував клієнтам допомогу в перетині кордону поза офіційними пунктами пропуску.