02 сентября 2025, 10:18

В Днепропетровской области разоблачили схему незаконного выезда мужчин за границу

02 сентября 2025, 10:18
Фото: Национальная полиция Украины
Сотрудники миграционной полиции разоблачили схему, согласно которой военнообязанным мужчинам предлагали нелегально уехать за границу

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.

По данным следствия, организатором махинаций был 39-летний житель Днепра. Он гарантировал клиентам помощь в пересечении границы вне официальных пунктов пропуска. Стоимость таких услуг составляла 12 тысяч долларов.

Полицейские провели обыски у фигуранта

Правоохранители задержали мужчину во время встречи с потенциальными "клиентами" в общепите. Сразу после этого в его доме и автомобили провели обыски. Полицейские обнаружили мобильные телефоны, ноутбуки, черные записи и документы с признаками подделки. Также изъяли наличные, пистолет и патроны к нему.

Изъяли документы, оружие и деньги

Фигурант был задержан в соответствии со статьей 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Ему сообщили о подозрении по статьям ч. 3 ст. 15 и ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины, предусматривающих ответственность за незаконную переправку лиц через государственную границу, совершенное по корыстным поводам в сговоре с другими лицами.

29 августа суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под арестом. Следователи выясняют все обстоятельства дела и круг возможных соучастников.

Ранее сообщалось, Польша депортировала 15 граждан Украины, признанных опасными для общественного порядка и безопасности.

