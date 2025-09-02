Фото: Национальная полиция Украины

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.

По данным следствия, организатором махинаций был 39-летний житель Днепра. Он гарантировал клиентам помощь в пересечении границы вне официальных пунктов пропуска. Стоимость таких услуг составляла 12 тысяч долларов.

Полицейские провели обыски у фигуранта

Правоохранители задержали мужчину во время встречи с потенциальными "клиентами" в общепите. Сразу после этого в его доме и автомобили провели обыски. Полицейские обнаружили мобильные телефоны, ноутбуки, черные записи и документы с признаками подделки. Также изъяли наличные, пистолет и патроны к нему.

Изъяли документы, оружие и деньги

Фигурант был задержан в соответствии со статьей 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Ему сообщили о подозрении по статьям ч. 3 ст. 15 и ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины, предусматривающих ответственность за незаконную переправку лиц через государственную границу, совершенное по корыстным поводам в сговоре с другими лицами.

29 августа суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под арестом. Следователи выясняют все обстоятельства дела и круг возможных соучастников.

Ранее сообщалось, Польша депортировала 15 граждан Украины, признанных опасными для общественного порядка и безопасности.