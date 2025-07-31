На побережье Одесской области вынесло морскую мину

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Об этом сообщают Военно-морские силы ВСУ, передает RegioNews.

"После ее обнаружения военнослужащими ВМС ВС Украины были осуществлены мероприятия по деактивации, транспортировке в безопасное место и уничтожению путем контролируемого подрыва", – говорится в сообщении.

В ВМС напомнили, что в настоящее время прибрежных районах Одесщины сохраняется минная опасность.