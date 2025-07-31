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31 июля 2025, 05:05

На побережье Одесской области вынесло морскую мину

31 июля 2025, 05:05
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скриншот с видео
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Военные моряки уничтожили морскую мину, прибившуюся волнами к побережью Одесской области

Об этом сообщают Военно-морские силы ВСУ, передает RegioNews.

"После ее обнаружения военнослужащими ВМС ВС Украины были осуществлены мероприятия по деактивации, транспортировке в безопасное место и уничтожению путем контролируемого подрыва", – говорится в сообщении.

В ВМС напомнили, что в настоящее время прибрежных районах Одесщины сохраняется минная опасность.

Напомним, ранее сообщалось, что у побережья в Коблево Николаевской области взорвалась морская мина.

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