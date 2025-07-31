На побережье Одесской области вынесло морскую мину
Военные моряки уничтожили морскую мину, прибившуюся волнами к побережью Одесской области
Об этом сообщают Военно-морские силы ВСУ, передает RegioNews.
"После ее обнаружения военнослужащими ВМС ВС Украины были осуществлены мероприятия по деактивации, транспортировке в безопасное место и уничтожению путем контролируемого подрыва", – говорится в сообщении.
В ВМС напомнили, что в настоящее время прибрежных районах Одесщины сохраняется минная опасность.
Напомним, ранее сообщалось, что у побережья в Коблево Николаевской области взорвалась морская мина.
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