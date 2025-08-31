Фото: ілюстративне

Неподалік від узбережжя Одеси в Чорному морі сталося підрив цивільного судна на невідомому вибуховому пристрої

Про це повідомляють місцеві ЗМІ, передає RegioNews.

Інформацію підтвердив речник ВМС ЗС України Дмитро Плетенчук.

За його словами, жоден із членів екіпажу не постраждав. На місці інциденту проводиться огляд судна, і наразі є висока ймовірність, що воно зможе продовжити рух власним ходом.

Представник ВМС наголосив, що українські військові роблять усе можливе для забезпечення безпеки цивільного судноплавства в регіоні. Водночас він зауважив, що подібні випадки, хоч і рідко, але трапляються.

Нагадуємо, на узбережжі Одещини неодноразово виявляли морські міни. 31 липня 2025 року одну з них успішно знешкодили та знищили контрольованим підривом.