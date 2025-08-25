Землетрясение в соседней Румынии: в Одесской области почувствовали толчки

Фото: Главный центр специального контроля

Утром 24 августа, в 7:15 по местному времени Румынии, в сейсмической зоне Вранча произошло землетрясение магнитудой 4,2

Об этом сообщил Национальный институт исследований и разработок в области физики Земли, передает RegioNews.

Отмечается, что очаг землетрясения залегал на глубине 107,7 км.

Подземные толчки были зафиксированы вблизи городов Фокшань (36 км западнее), Бузеу, Сфянту-Георге, Брашов, Бирлад и Бакэу.

Толчки также ощутили жители Одесской области, в том числе южных районов.

Это не первое землетрясение в этом регионе в этом году.

23 июня – землетрясение магнитудой 4,0 на глубине 125,3 км;

в ночь на 29 мая – два толчка магнитудой 3,0 и 3,4;

16–17 мая – землетрясение магнитудой 4,2, которое тоже было ощутимо в Одесской области.

Сейсмическая зона Вранча считается одной из самых активных в Европе. Из-за большой глубины ячеек открытки иногда доходят до юга Украины, в частности Измаильского района.

Как известно, в Украине нечасто фиксируются землетрясения, однако специалисты напоминают о важности готовности к таким явлениям, даже если они не представляют опасности.

Напомним, 29 июля в окрестностях Черновцов произошло землетрясение магнитудой 2,3 балла по шкале Рихтера. По классификации он относится к едва ощутимым.