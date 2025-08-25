09:29  25 серпня
У Києві побили й пограбували адвоката: нападникам світить до 10 років ув'язнення
04:51  25 серпня
Трагедія на Київщині: 7-річний хлопчик застрелив 6-річну сусідку під час гри
02:36  25 серпня
У центрі Києва 25 серпня обмежать рух: деталі
UA | RU
UA | RU
25 серпня 2025, 08:39

Землетрус у сусідній Румунії: в Одеській області відчули поштовхи

25 серпня 2025, 08:39
Читайте также на русском языке
Фото: Головний центр спеціального контролю
Читайте также
на русском языке

Уранці 24 серпня, о 7:15 за місцевим часом Румунії, в сейсмічній зоні Вранча стався землетрус магнітудою 4,2

Про це повідомив Національний інститут досліджень і розробок у галузі фізики Землі, передає RegioNews.

Зазначається, що осередок землетрусу залягав на глибині 107,7 км.

Підземні поштовхи були зафіксовані поблизу міст Фокшань (36 км на захід), Бузеу, Сфянту-Георге, Брашов, Бирлад і Бакеу.

Поштовхи також відчули жителі Одеської області, зокрема південних районів.

Це не перший землетрус у цьому регіоні цього року.

  • 23 червня – землетрус магнітудою 4,0 на глибині 125,3 км;
  • у ніч на 29 травня – два поштовхи магнітудою 3,0 і 3,4;
  • 16–17 травня – землетрус магнітудою 4,2, який теж був відчутний в Одеській області.

Сейсмічна зона Вранча вважається однією з найактивніших у Європі. Через велику глибину осередків поштовки іноді доходять до півдня України, зокрема до Ізмаїльського району.

Як відомо, в Україні нечасто фіксуються землетруси, проте фахівці нагадують про важливість готовності до таких явищ, навіть якщо вони не становлять небезпеки.

Нагадаємо, 29 липня на околицях Чернівців стався землетрус магнітудою 2,3 бала за шкалою Ріхтера. За класифікацією він відноситься до ледве відчутних.

Раніше повідомлялося, що 27 липня у Полтавській області також зафіксували землетрус.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Руминія Одеська область землетрус поштовхи сейсмічна зона
10 тисяч доларів за таємне залишення служби без наслідків: на Одещині викрили посадовця ТЦК
21 серпня 2025, 13:33
На Одещині судитимуть організаторів фінансової піраміди, які ошукали інвесторів на 26 млн грн
20 серпня 2025, 12:22
На "Оскар" висунули фільм про одеський санаторій "Куяльник"
19 серпня 2025, 22:49
Всі новини »
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
19 серпня 2025
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Український уряд демонструє усвідомлення помилок і чекає від Заходу відповідної фінансової реакції
Україна та Канада домовилися про спільне виробництво оборонної продукції
25 серпня 2025, 11:24
На Сумщині прикордонники знищили 14 російських БпЛА
25 серпня 2025, 11:19
На Черкащині під час перевезення до навчального центру помер мобілізований чоловік
25 серпня 2025, 10:59
Російські дрони, КАБи та РСЗВ атакували Сумщину: є загиблий та поранені
25 серпня 2025, 10:54
Україна вперше показала нову крилату ракету, яка літає на 1000 км
25 серпня 2025, 10:46
Іноземні ЗМІ про Залужного: він міг би стати жорстким лідером, який пообіцяв би українцям "кров, піт і сльози"
25 серпня 2025, 10:38
Від вінілу до набору для гольфу: на Львівщині митники вилучили незадекларовані товари на 800 тисяч гривень
25 серпня 2025, 10:26
На Сумщині попрощалися із 47-річним прикордонником
25 серпня 2025, 10:15
Поліцейські затримали 25-річного жителя Одещини за підозрою у вбивстві знайомого
25 серпня 2025, 10:05
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
25 серпня 2025, 09:52
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Геннадій Друзенко
Всі блоги »