Землетрус у сусідній Румунії: в Одеській області відчули поштовхи

Фото: Головний центр спеціального контролю

Уранці 24 серпня, о 7:15 за місцевим часом Румунії, в сейсмічній зоні Вранча стався землетрус магнітудою 4,2

Про це повідомив Національний інститут досліджень і розробок у галузі фізики Землі, передає RegioNews.

Зазначається, що осередок землетрусу залягав на глибині 107,7 км.

Підземні поштовхи були зафіксовані поблизу міст Фокшань (36 км на захід), Бузеу, Сфянту-Георге, Брашов, Бирлад і Бакеу.

Поштовхи також відчули жителі Одеської області, зокрема південних районів.

Це не перший землетрус у цьому регіоні цього року.

23 червня – землетрус магнітудою 4,0 на глибині 125,3 км;

у ніч на 29 травня – два поштовхи магнітудою 3,0 і 3,4;

16–17 травня – землетрус магнітудою 4,2, який теж був відчутний в Одеській області.

Сейсмічна зона Вранча вважається однією з найактивніших у Європі. Через велику глибину осередків поштовки іноді доходять до півдня України, зокрема до Ізмаїльського району.

Як відомо, в Україні нечасто фіксуються землетруси, проте фахівці нагадують про важливість готовності до таких явищ, навіть якщо вони не становлять небезпеки.

Нагадаємо, 29 липня на околицях Чернівців стався землетрус магнітудою 2,3 бала за шкалою Ріхтера. За класифікацією він відноситься до ледве відчутних.