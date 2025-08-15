Полицейские задержали 22-летнего мужчину, поджегшего квартиру в Одессе

фото: Национальная полиция

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.

В начале августа правоохранителям поступило сообщение от жителей многоэтажки по улице Балковской о возгорании дверей одной из квартир. Спасатели пожар потушили, а полицейские приступили к уголовному производству.

Причастным к преступлению оказался 22-летний мужчина из Килийской общины, проживавший в Одессе в арендованном доме.

Фигурант объяснил, что через один из мессенджеров получил от неизвестного предложение за вознаграждение поджечь дверь квартиры в многоквартирном доме в Пересыпском районе Одессы, на что он согласился. В тот же день незнакомец предоставил адрес дома молодому человеку. Впрочем, никакого вознаграждения фигурант за совершенное не получил.

Теперь мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

