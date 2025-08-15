17:35  15 августа
15 августа 2025, 19:29

Полицейские задержали 22-летнего мужчину, поджегшего квартиру в Одессе

15 августа 2025, 19:29
фото: Национальная полиция
Правоохранители разоблачили 22-летнего жителя Килийской общины в поджоге квартиры в Одессе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.

В начале августа правоохранителям поступило сообщение от жителей многоэтажки по улице Балковской о возгорании дверей одной из квартир. Спасатели пожар потушили, а полицейские приступили к уголовному производству.

Причастным к преступлению оказался 22-летний мужчина из Килийской общины, проживавший в Одессе в арендованном доме.

Фигурант объяснил, что через один из мессенджеров получил от неизвестного предложение за вознаграждение поджечь дверь квартиры в многоквартирном доме в Пересыпском районе Одессы, на что он согласился. В тот же день незнакомец предоставил адрес дома молодому человеку. Впрочем, никакого вознаграждения фигурант за совершенное не получил.

Теперь мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в Одесской области задержаны четыре человека по подозрению в работе на РФ. По данным полиции, они передавали врагу сведения об украинских военных и объектах критической инфраструктуры.

