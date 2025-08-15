Фото: прокуратура

В суд направили обвинительный акт в отношении жителя села Николаевка Болградского района, который самовольно выкопал ставок для собственных нужд

Об этом передает RegioNews со ссылкой на прессслужбу прокуратуры .

Следствие установило, что мужчина заказал тяжелую технику и через три дня обустроил искусственный водоем возле своего приусадебного участка, фактически на коммунальных землях Буджакского поселкового совета. Ставок вырыли вплотную к руслу ручья, чтобы наполнять его водой из реки Чилидер.

Никаких разрешительных документов у 58-летнего мужчины не было, а работы привели к искусственному изменению природного русла реки.

Во время следствия мужчина признал свою вину и раскаялся. Ему инкриминируется незаконное завладение слоем земель водного фонда в особо крупных размерах (ч.1 ст.239-2 УК Украины).



Напомним, в Одессе начали демонтировать незаконные шлагбаумы, которыми перекрывали проезд на пляжи и ограничивали свободный доступ людей к побережью Черного моря. Уже убрали девять шлагбаумов.