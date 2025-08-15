17:35  15 серпня
Росіяни вдарили по центральному ринку в Сумах
16:30  15 серпня
Дніпро під атакою балістики: в місті пролунали вибухи
15:19  15 серпня
У Слов'янську внаслідок російської атаки постраждав рятувальник
15 серпня 2025, 19:29

Поліцейські затримали 22-річного чоловіка, який підпалив квартиру в Одесі

15 серпня 2025, 19:29
фото: Національна поліція
Правоохоронці викрили 22-річного жителя Кілійської громади у підпалі квартири в Одесі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

На початку серпня до правоохоронців надійшло повідомлення від жителів багатоповерхівки по вулиці Балківській про загоряння дверей однієї з квартир. Рятувальники пожежу загасили, а поліцейські розпочали кримінальне провадження.

Причетним до злочину виявився 22-річний чоловік із Кілійської громади, який проживав в Одесі в орендованому помешканні.

Фігурант пояснив, що через один із месенджерів отримав від невідомої особи пропозицію за винагороду підпалити двері квартири в багатоквартирному будинку в Пересипському районі Одеси, на що він погодився. Того ж дня незнайомець надав адресу оселі молодикові. Втім, жодної винагороди фігурант за скоєне не отримав.

Тепер чоловіку загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Одеській області затримали чотирьох осіб за підозрою у роботі на РФ. За даними поліції, вони передавали ворогу відомості про українських військових та об’єкти критичної інфраструктури.

