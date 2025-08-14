Массовое "цветение" моря в Одессе: токсичные вещества превышают норму в 5 раз
В Одессе снова фиксируют массовое скопление водорослей у пляжей. Вода приобретает неестественный цвет — от зеленого до грязно-коричневого, а на поверхности образуется плотный слой водорослевой массы
Об этом сообщила Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа, передает RegioNews.
Экоинспекторы исследовали пробы морской воды в черте города. Результаты анализов показали превышение норм:
- Взвешенные вещества — в 1,5 раза выше нормы. Они снижают прозрачность воды, ограничивают доступ света и вредят водным растениям.
- Азот аммонийный – в 5,5 раза выше нормы. Это соединение образуется при разложении органики и является токсичным для морских жителей, особенно при жаре и пониженном кислороде.
Избыток питательных веществ в воде вызывает эвтрофикацию – так называемое "цветение" моря. Это явление сопровождается дефицитом кислорода, ухудшением качества воды и риском замора рыбы.
Экологи призывают одесситов воздержаться от купания в зонах скопления водорослей и ожидают стабилизации ситуации после изменения погодных условий.
Напомним, в Желтых водах Днепропетровской области зафиксировали опасное превышение бактерий в воде на двух самых популярных местах отдыха. Городские власти призывают воздержаться от купания в этих водоемах.