Одеса офіційно отримала статус території бойових дій

Фото: з відкритих джерел

Одеса, Ізмаїл, Кілія, Вилкове та ще 119 населених пунктів Одеської області отримали офіційний статус територій, де ведуться бойові дії

Про це йдеться у наказі Міністерства розвитку громад та територій України №1151, передає RegioNews.

Міністерство з відновлення України оновило перелік територій бойових дій, додавши 119 населених пунктів семи громад Одеської області.

Новий статус надає місцевим військовим адміністраціям розширені повноваження: зупиняти рішення місцевих рад, усувати посадовців та перерозподіляти кошти бюджетів.

Окрім того, мешканці цих територій отримають доступ до розширеної програми "єВідновлення", що дозволить отримати компенсації за знищене або пошкоджене житло.

Повний перелік населених пунктів можна переглянути за посиланням.

Нагадаємо, за даними аналітичного проєкту DeepState, російська армія розширила зону окупації на понад 20 квадратних кілометрів на сході України. Зокрема, ворог просунувся на чотирьох ділянках фронту в Донецькій, Дніпропетровській та Запорізькій областях.