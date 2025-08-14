Силы ПВО ночью обезвредили 24 из 45 дронов, которыми россияне атаковали Украину
В ночь на 14 августа российская армия атаковала Украину двумя зенитными управляемыми ракетами С-300/400, 45-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Врагу атаковал ударными БпЛА прифронтовые районы Донецкой области и Черниговщины, ракетами – Сумщину.
Воздушное нападение отражали авиация, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По состоянию на 09:00 силы ПВО сбили и подавили 24 Shahed и имитации дронов на севере и востоке страны.
"Зафиксировано попадание 21 БПЛА на 12 локациях", – сообщили в ВС ВСУ.
Напомним, до ночи российские военные продолжали атаковать Никопольщину. Оккупанты нанесли удары артиллерией и FPV-дронами.