13:11  27 марта
Трагедия в Ровенской области: 5-летний мальчик выпал из окна
14:25  27 марта
В Николаевской области полиция усилила меры безопасности: в чем причина
07:23  27 марта
Уклоняющихся от мобилизации мужчин хотят ограничить в правах
UA | RU
UA | RU
27 марта 2025, 22:25

На Тернопольщине будут судить комвзвода, который начислил солдату "боевые" за ремонт дома своей дочери

27 марта 2025, 22:25
Читайте також українською мовою
фото: ГБР
Читайте також
українською мовою

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) завершили досудебное расследование в отношении командира взвода одной из воинских частей в Тернопольской области. Чиновник привлек подчиненного солдата к ремонту дома своей дочери, начисляя ему "боевые" выплаты более чем на 1 млн грн

Об этом сообщает пресс-центр ГБР, информирует RegioNews.

Работники Бюро совместно с СБУ и Нацполицией сообщили командиру о подозрении в январе 2025 года.

По материалам дела, в апреле 2023 командир предложил военнослужащему остаться в тылу и выполнять строительные работы на частном объекте вместо службы на передовой. Солдат согласился и с апреля по декабрь занимался ремонтом. За этот период он незаконно получил более 1 млн. грн. в виде "боевых" доплат и денежного довольствия.

Командир взвода обвиняется в:

  • злоупотреблении служебным положением;
  • подделке документов;
  • пособничестве в уклонении военнослужащего от несения службы по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 409 УК Украины).

Солдату предъявлено обвинение в уклонении от несения военной службы (ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 409 УК Украины).

"Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет", — говорится в сообщении ГБР.

Кроме того, фигуранты должны возместить нанесенный государству ущерб.

Напомним, ГБР совместно с СБУ и Нацполицией разоблачили противоправную схему, организованную командиром взвода одной из воинских частей в Тернопольской области. Он насчитал подчиненному 1 млн грн "боевых" за ремонт дома своей дочери.

Ранее сообщалось, что полковник медслужбы оформил 1 млн грн "боевых" выплат своей супруге, сидевшей дома с ребенком. Его будут судить.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
ГБР подозрение строительство деньги выплаты следствие Дом Тернопольская область командир начисление выплат
Били и душили: чиновница Винницкого ТЦК с подчиненным напали на забронированного мужчину
27 марта 2025, 19:05
В Днепропетровской области судья за 17 тысяч долларов заказал у бандитов похищение человека: как его наказали
26 марта 2025, 16:38
В Кировоградской области работница суда незаконно насчитала подчиненным более 150 000 гривен доплат
26 марта 2025, 11:17
Все новости »
27 марта 2025
Смертники от ФСБ. Почему Россия начала 2025 год с терактов в Украине
2025 год войдет в историю российско-украинской войны как начало действительно террористической ее составляющей – уже без всяких военных прикрытий, а напрямую. Российские спецслужбы, прежде всего Федер...
26 марта 2025
Мизерная пенсия и нехватка лекарств: как живут люди с инвалидностью в условиях войны
В Украине насчитывается свыше трех миллионов людей с инвалидностью. В связи с военными действиями эта цифра продолжает увеличиваться. В то же время человек с ограниченными физическими возможностями им...
24 марта 2025
Битва в Арденнах, которой не было. Что ждет украинский футбол дальше
Сборная Украины снова уступила ключевой матч. Причем не просто уступила, а откровенно опозорилась. Но хуже всего в этой истории, что выводов никто делать не станет. А это с большой долей вероятности о...
10 марта 2025
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Большая часть украинских пенсионеров живет за чертой бедности. В то же время разрыв в размерах пенсий может отличаться в сотню раз, если сравнивать минимальную пенсию с пенсиями работников правоохрани...
В Харьковской области из-за российского дрона два человека получили ранения
27 марта 2025, 23:17
Предлагают заработок и воруют деньги: украинцев предупредили о новой схеме аферистов
27 марта 2025, 22:47
Президент Франции Макрон объяснил, какие гарантии безопасности предоставит Европа Украине
27 марта 2025, 21:34
В Черкасской области произошло 15 пожаров: спасатели призывают людей к осторожности
27 марта 2025, 21:18
"Выбивали" молотками "дань" из мобилизованных и онкобольных: СБУ задержала рэкетира из РФ
27 марта 2025, 21:05
Россияне атаковали Запорожье и район: горят дачи и объект инфраструктуры
27 марта 2025, 21:00
В Ровенской области мужчину отправили за решетку из-за метамфетамин
27 марта 2025, 20:49
"Большой прогресс" в переговорах показал провал: сможет ли Украина выжить без США
27 марта 2025, 20:20
Сырский сообщил, сколько солдат потеряла РФ во время боев на Курщине
27 марта 2025, 19:45
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Смертники от ФСБ. Почему Россия начала 2025 год с терактов в Украине
Мизерная пенсия и нехватка лекарств: как живут люди с инвалидностью в условиях войны
Все публикации »
Валерий Чалый
Владимир Фесенко
Вадим Денисенко
Все блоги »