На Тернопольщине будут судить комвзвода, который начислил солдату "боевые" за ремонт дома своей дочери
Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) завершили досудебное расследование в отношении командира взвода одной из воинских частей в Тернопольской области. Чиновник привлек подчиненного солдата к ремонту дома своей дочери, начисляя ему "боевые" выплаты более чем на 1 млн грн
Об этом сообщает пресс-центр ГБР, информирует RegioNews.
Работники Бюро совместно с СБУ и Нацполицией сообщили командиру о подозрении в январе 2025 года.
По материалам дела, в апреле 2023 командир предложил военнослужащему остаться в тылу и выполнять строительные работы на частном объекте вместо службы на передовой. Солдат согласился и с апреля по декабрь занимался ремонтом. За этот период он незаконно получил более 1 млн. грн. в виде "боевых" доплат и денежного довольствия.
Командир взвода обвиняется в:
- злоупотреблении служебным положением;
- подделке документов;
- пособничестве в уклонении военнослужащего от несения службы по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 409 УК Украины).
Солдату предъявлено обвинение в уклонении от несения военной службы (ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 409 УК Украины).
"Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет", — говорится в сообщении ГБР.
Кроме того, фигуранты должны возместить нанесенный государству ущерб.
Напомним, ГБР совместно с СБУ и Нацполицией разоблачили противоправную схему, организованную командиром взвода одной из воинских частей в Тернопольской области. Он насчитал подчиненному 1 млн грн "боевых" за ремонт дома своей дочери.
Ранее сообщалось, что полковник медслужбы оформил 1 млн грн "боевых" выплат своей супруге, сидевшей дома с ребенком. Его будут судить.