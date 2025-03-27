На Тернопольщине будут судить комвзвода, который начислил солдату "боевые" за ремонт дома своей дочери

фото: ГБР

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) завершили досудебное расследование в отношении командира взвода одной из воинских частей в Тернопольской области. Чиновник привлек подчиненного солдата к ремонту дома своей дочери, начисляя ему "боевые" выплаты более чем на 1 млн грн

Об этом сообщает пресс-центр ГБР, информирует RegioNews.

Работники Бюро совместно с СБУ и Нацполицией сообщили командиру о подозрении в январе 2025 года.

По материалам дела, в апреле 2023 командир предложил военнослужащему остаться в тылу и выполнять строительные работы на частном объекте вместо службы на передовой. Солдат согласился и с апреля по декабрь занимался ремонтом. За этот период он незаконно получил более 1 млн. грн. в виде "боевых" доплат и денежного довольствия.

Командир взвода обвиняется в:

злоупотреблении служебным положением;

подделке документов;

пособничестве в уклонении военнослужащего от несения службы по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 409 УК Украины).

Солдату предъявлено обвинение в уклонении от несения военной службы (ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 409 УК Украины).

"Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет", — говорится в сообщении ГБР.

Кроме того, фигуранты должны возместить нанесенный государству ущерб.

Напомним, ГБР совместно с СБУ и Нацполицией разоблачили противоправную схему, организованную командиром взвода одной из воинских частей в Тернопольской области. Он насчитал подчиненному 1 млн грн "боевых" за ремонт дома своей дочери.

Ранее сообщалось, что полковник медслужбы оформил 1 млн грн "боевых" выплат своей супруге, сидевшей дома с ребенком. Его будут судить.