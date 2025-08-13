Фото: ДБР

На Одещині судитимуть посадовця військової частини, який організував "дистанційну службу" підлеглим і забирав їхні виплати

Про це повідомила пресслужба ДБР, передає RegioNews.

Зазначається, що працівники ДБР завершили розслідування щодо заступника командира військової частини з Одеської області, який разом зі спільниками допомагав військовослужбовцям ухилятися від служби.

За даними слідства, посадовець разом із чотирма підлеглими організував механізм, завдяки якому військовослужбовці могли залишатися вдома, водночас оформлювались як ті, що несуть службу, та отримували повне грошове забезпечення.

Зарплатні банківські картки військові передавали організаторам, які знімали кошти та привласнювали їх.

Лише за чотири місяці фігуранти схеми отримали майже 2,5 мільйона гривень, оформлених за "чужу службу".

Загалом через схему було оформлено понад 20 "дистанційних" військових.

У серпні 2024 року ДБР затримало заступника командира та чотирьох його спільників. За даними Бюро, завдані збитки державі вже повністю відшкодовано.

Окремо триває розслідування щодо самих військовослужбовців, які скористались послугами схеми — їх підозрюють в ухиленні від військової служби.

Фігурантам справи інкримінують:

зловживання службовим становищем (ч. 2 ст. 364 КК України),

перевищення службових повноважень,

організацію ухилення від військової служби (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 409 КК України).

Санкція статей передбачає до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно поліція викрила командира військової частини, який найняв військових для ремонту будинку. За це вони отримали понад 3 мільйони гривень виплат за нібито службу.

Раніше подібна ситуація сталась на Тернопільщині. Там викрили командира військової частини, який нараховував зарплату підлеглому не за службу, а за ремонт будинку його доньки.