11 августа 2025, 14:30

В Харьковской области директор частного сельхозпредприятия подозревается в растрате более 73 млн грн бюджета

11 августа 2025, 14:30
фото: Харьковская областная прокуратура
Руководителю частного сельскохозяйственного предприятия сообщили о подозрении в уклонении от уплаты налогов на сумму более 73 миллионов гривен

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

Следствие установило, что должностное лицо, контролируя деятельность предприятия и отвечая за соблюдение налогового законодательства, организовало схему уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость.

В течение 2021-2023 годов предприятие закупило более 20 тысяч тонн сахара на сумму более 439 миллионов гривен, включая НДС более чем на 73 миллиона гривен. Однако этот товар реализовывали "в тени" – без отражения в бухгалтерских документах и налоговой отчетности. При этом предприятие не имело складов для хранения такого количества сахара и не заключало договоры на транспортировку или хранение продукции.

Поэтому налоговые обязательства по НДС в сумме более 73 миллионов гривен не были начислены и не поступили в государственный бюджет.

При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры действия подозреваемого квалифицированы по части 3 статьи 212 Уголовного кодекса Украины - умышленное уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Напомним, в Сумской области разоблачили масштабную коррупционную схему, в которой фигурируют 18 подозреваемых. Общий ущерб от преступной деятельности превышает 19 миллионов гривен.

