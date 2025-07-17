В Одесской области у чиновника миграционной службы конфисковали элитное авто стоимостью почти 6 млн грн: что решил суд

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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

Правоохранители установили, что автомобиль Mercedes-Benz G400 D, ценой 5,65 млн грн, чиновник приобрел и оформил на мать в 2023 году. При этом ни его доходы, ни доходы матери не разрешали это сделать. В то же время установлено, что фактически транспортным средством пользовался чиновник и его близкие лица, то есть именно он мог совершать в отношении этого актива действия, тождественные праву распоряжения им.

Как сообщалось, в Одесской области будут судить чиновника Миграционной службы, который скрыл в декларации более 83 млн грн.