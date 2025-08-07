Експосадовиця Одеської міської ради приховала в деклараціях понад 9 млн грн

ілюстративне фото: з відкритих джерел

41-річній жінці вже повідомлено про підозру. Їй загрожує від штрафу до обмеження волі, з позбавленням права обіймати певні посади

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Правоохоронці встановили, що жінка, перебуваючи на посаді начальниці одного з відділів Одеської міської ради, умисно внесла завідомо недостовірні відомості до щорічних декларацій за 2022 та 2023 роки. Зокрема, вона не вказала інформацію про належні їй вісім земельних ділянок, два транспортних засоби, корпоративні права у трьох господарствах, понад два мільйони гривень доходів, а також дві квартири, що належать їй та синові.

Загальна сума прихованих активів становить 9 495 215 грн.

На початку поточного року чиновниця звільнилась з посади. За скоєне їй загрожує від штрафу до обмеження волі, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо, на Одещині у посадовця міграційної служби конфіскували елітне авто вартістю майже 6 млн грн. Верховний Суд підтвердив законність конфіскації елітного транспортного засобу.