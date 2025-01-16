В Винницкой области под вагоном поезда спрятали килограмм синтетических наркотиков

фото: Государственная таможенная служба Украины

Об этом сообщили в Государственной таможенной службе (ГТСУ), передает RegioNews .

Как говорится в сообщении, наркотики нашли во время осуществления таможенного контроля пассажирского поезда сообщением "Кишинев – Киев", следовавшего в Украину. По информации таможенников, под одним из вагонов над колесной парой был обнаружен пакет, закрепленный магнитами, вмещавший килограмм белого кристаллического вещества, похожего на PVP-соль.

В ГТСУ отметили, что PVP – крайне опасный синтетический сильнодействующий наркотик, после приема которого наблюдается кратковременная и сильная интоксикация, а также устойчивая физическая и психическая зависимость. Он также известен под названиями "дизайнерский наркотик", "ванильное небо", "скорость", "соль" и "альфа".

Правоохранители изъяли наркотическое вещество. По данному факту работает следственно-оперативная группа Нацполиции и СБУ.

В Государственной таможенной службе добавили, что предварительная правовая квалификация данного правонарушения – статья 305 Уголовного кодекса Украины "Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств".

Напомним, в начале января в Яготине правоохранители остановили автомобиль Audi, в котором во время проверки нашли психотропы, наркотики и боеприпасы. В салоне авто 38-летнего местного жителя обнаружили более 630 граммов каннабиса, амфетамин, гранату Ф-1 с взрывателем УЗРГМ и электронные весы.