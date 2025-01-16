09:11  15 января
Мошенник из Сум выманил миллионы гривен у волонтеров, выдавая себя за военного
08:47  15 января
После скандала в ботсаду им. Гришко обещают расторгнуть соглашение о реконструкции
18:20  15 января
На Киевщине экс-глава ВВК "продавал" фиктивные медсправки за 10 тысяч долларов
UA | RU
UA | RU
16 января 2025, 11:04

В Винницкой области под вагоном поезда спрятали килограмм синтетических наркотиков

16 января 2025, 11:04
Читайте також українською мовою
фото: Государственная таможенная служба Украины
Читайте також
українською мовою

Наркотические вещества обнаружили при попытке незаконного пересечения границы Украины

Об этом сообщили в Государственной таможенной службе (ГТСУ), передает RegioNews .

Как говорится в сообщении, наркотики нашли во время осуществления таможенного контроля пассажирского поезда сообщением "Кишинев – Киев", следовавшего в Украину. По информации таможенников, под одним из вагонов над колесной парой был обнаружен пакет, закрепленный магнитами, вмещавший килограмм белого кристаллического вещества, похожего на PVP-соль.

В ГТСУ отметили, что PVP – крайне опасный синтетический сильнодействующий наркотик, после приема которого наблюдается кратковременная и сильная интоксикация, а также устойчивая физическая и психическая зависимость. Он также известен под названиями "дизайнерский наркотик", "ванильное небо", "скорость", "соль" и "альфа".

Правоохранители изъяли наркотическое вещество. По данному факту работает следственно-оперативная группа Нацполиции и СБУ.

В Государственной таможенной службе добавили, что предварительная правовая квалификация данного правонарушения – статья 305 Уголовного кодекса Украины "Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств".

Напомним, в начале января в Яготине правоохранители остановили автомобиль Audi, в котором во время проверки нашли психотропы, наркотики и боеприпасы. В салоне авто 38-летнего местного жителя обнаружили более 630 граммов каннабиса, амфетамин, гранату Ф-1 с взрывателем УЗРГМ и электронные весы.

наркотики
В колонию в Тернопольской области пытались передать наркотики в макаронах
10 января 2025, 06:34
На границе задержали пассажирку автобуса из Одессы, которая везла наркосодержащие шоколадки
09 декабря 2024, 02:06
Правоохранители разоблачили военного, организовавшего поставки наркотиков в зону боевых действий
06 декабря 2024, 03:43
Все новости »
15 января 2025
Каким будет курс доллара в 2025 году
В конце прошлого года доллар начал резко дорожать, перейдя отметку в 42 грн за один "зеленый" по официальному курсу Нацбанка. Фактически каждый день фиксировались новые рекорды падения гривны по отнош...
13 января 2025
Полтава может потерять древний Крестовоздвиженский монастырь
Полтава может потерять один из своих самых известных и узнаваемых символов – древний Крестовоздвиженский монастырь. Все – из-за длительного оползня, который происходит на горе, где расположен монастыр...
10 января 2025
Какие изменения ждут украинцев в 2025 году
2025 год принесет для большинства украинцев немало изменений в разных областях жизни — от уплаты налогов и индексации пенсий до роста цен на горючее и надбавки к зарплатам учителей. В конце концов все...
08 января 2025
В Киеве все будет "Благоустрий"
В чиновничьей касте Киева новоназначенный председатель Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко – явление по-своему уникальное. Несмотря на молодой возраст – 35 лет – он имеет солидный ...
В Черкасской области во время пожара погибли два человека
16 января 2025, 12:06
Взорвали колею во время движения военного эшелона: в Ровенской области задержали российских агентов
16 января 2025, 11:56
В центре Днепра уголовник нападал на женщин
16 января 2025, 11:48
Можно ли заработать больше, комбинируя копирование сделок на Bybit и стейкинг USDT?
16 января 2025, 11:40
Россияне обстреляли поселок в Херсонской области: есть пострадавшая
16 января 2025, 11:35
ВСУ за сутки уничтожили около 1500 оккупантов, десятки артсистем и ББМ россиян
16 января 2025, 11:25
ДТП в Полтавской области: столкнулись Opel и Mercedes, в аварии погиб местный житель
16 января 2025, 11:19
На Полтавщине поселковый голова "погорел" на взятке в 60 тысяч гривен
16 января 2025, 10:55
В Киеве на Житомирской трассе в аварии погибли два человека
16 января 2025, 10:43
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Каким будет курс доллара в 2025 году
Полтава может потерять древний Крестовоздвиженский монастырь
Все публикации »
Мирослав Гай
Алексей Кущ
Юрий Бутусов
Все блоги »