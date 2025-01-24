В Одессе задержали врача, который за 700 долларов производил "липовые" справки для мужчин

фото: Одесская областная прокуратура

В Одесские области по подозрению в оформлении фейковых документов для военнообязанных задержали врача-психиатра

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Одесской областной прокуратуры.

Как отмечается, чиновник Одесского областного центра психического здоровья был задержан по подозрению в получении неправомерной выгоды.

По данным правоохранителей, врач одного из отделений КНП "Одесский областной центр психического здоровья" наладил схему получения взяток за госпитализацию мужчин призывного возраста и обеспечение их фиктивными диагнозами. В дальнейшем это позволило получить отсрочку от мобилизации по состоянию здоровья.

Врач задержан в служебном кабинете после получения 700 американских долларов за оформление очередному клиенту необходимых медицинских документов.

В настоящее время продолжается следствие.

Ранее в Николаеве разоблачили сотрудников ТЦК , участвовавших в схеме заработка на военнообязанных гражданах. За 3000 долларов мужчин снимали с военного учета или предлагали служить в тылу.

Напомним, на Буковине двое школьников помогали уклонистам пересечь границу. Стоимость такой услуги составила 9000 долларов.