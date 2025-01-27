На Одещині чоловік облаштував квартиру під вирощування конопель

фото: пресслужба Нацполіції

Житель Одеси облаштував квартиру під вирощування конопель та виготовлення канабісу

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сайт Головного управління Національної поліції в Одеській області.

Співробітники управління боротьби з наркозлочинністю ГУНП в Одеській області спільно зі слідчими та бійцями батальйону поліції особливого призначення викрили злочинну діяльність 50-річного одесита.

Як з’ясувалось, чоловік в одній зі своїх квартир налагодив незаконне вирощування конопель та виготовлення обмеженого в обігу наркотичного засобу – канабісу. У помешканні було виявлено спеціальне обладнання, зокрема освітлювальні прилади, вентилятори, елетроконвектор, метеометри для контролю показників повітря, камеру відеоспостереження для можливості відстежувати стан рослин з іншої квартири тощо.

Наркотик, виготовлений із вирощених конопель, чоловік зберігав для власного вживання.

Одеситу загрожує покарання у вигляді 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Кіровоградській області Кіровоградщині правоохоронці заблокували діяльність 11 інтернет-магазинів, які продавали наркотики.

Як повідомлялось, у Вінницькій області під вагоном потягу сховали партію синтетичних наркотиків.