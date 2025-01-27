В Одесской области полицейские разоблачили мужчину, продававшего гранаты Ф-1
Жителя Одесской области задержали «на горячем». Ему сообщено о подозрении и избрана мера пресечения
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление Национальной полиции в Одесской области.
Сотрудники Белгород-Днестровского районного отдела полиции установили, что 50-летний местный житель незаконно хранит и намерен продать гранаты. Совместно с военными Морской охраны Государственной пограничной службы Украины полицейские задержали злоумышленника в одном из сел Сергеевского общества, где тот встретился с клиентом и сбыл ему две гранаты Ф-1. Также у мужчины изъяли деньги, полученные за продажу боеприпасов.
Жителю Одесской области сообщили о подозрении в приобретении, хранении, ношении и сбыте боевых припасов без предусмотренного законом разрешения. Согласно действующему законодательству ему грозит до семи лет лишения свободы.
Напомним, в Киеве мужчина нашел боеприпасы на свалке. Прибывшие по адресу правоохранители огородили место происшествия и вызвали соответствующие службы.
Как сообщалось, в Запорожской области мужчина угрожал полицейским гранатой.