В Одесской области полицейские разоблачили мужчину, продававшего гранаты Ф-1

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Жителя Одесской области задержали «на горячем». Ему сообщено о подозрении и избрана мера пресечения

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

Сотрудники Белгород-Днестровского районного отдела полиции установили, что 50-летний местный житель незаконно хранит и намерен продать гранаты. Совместно с военными Морской охраны Государственной пограничной службы Украины полицейские задержали злоумышленника в одном из сел Сергеевского общества, где тот встретился с клиентом и сбыл ему две гранаты Ф-1. Также у мужчины изъяли деньги, полученные за продажу боеприпасов.

Жителю Одесской области сообщили о подозрении в приобретении, хранении, ношении и сбыте боевых припасов без предусмотренного законом разрешения. Согласно действующему законодательству ему грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве мужчина нашел боеприпасы на свалке. Прибывшие по адресу правоохранители огородили место происшествия и вызвали соответствующие службы.

Как сообщалось, в Запорожской области мужчина угрожал полицейским гранатой.