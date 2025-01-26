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26 января 2025, 14:04

Одесская журналистка заявила об избиении ее сына в ТЦК: военкомат ответил на обвинение

26 января 2025, 14:04
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фото: Одесский областной ТЦК и СП
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Одесская журналистка и писательница Виктория Колтунова обвинила представителей территориального центра комплектования в избиении сына

Об этом она написала на своей странице в Facebook, передает RegioNews.

По словам женщины, ее сына Максима схватили будто бы представители ТЦК, вывезли за город, избивали и требовали деньги. При этом Колтунова отмечает, что мужчина имеет право на отсрочку от мобилизации – его мать и жена имеют инвалидность 2 группы.

Колтунова заявляет, что ее сына избивали около трех часов, а затем "выбросили на дорогу без сознания, решив, что он умер".

В настоящее время сын Виктории в больнице. У него, по словам женщины, сломанные ребра, проколотое легкое ребром, сотрясение мозга. Мужчине также сделали операцию на легких.

В комментариях к сообщению она отметила, что обратилась в полицию и правоохранители сообщили, что к инциденту будто бы причастны представители Болградского ТЦК.

В Одесском областном ТЦК и СП отреагировали на обвинения Виктории Колтуновой. Там сообщили, что проверяют информацию - создана специальная комиссия, продолжается опрос свидетелей инцидента.

"Если изложенные факты подтвердятся, руководство РТЦК и СП предоставит всю необходимую поддержку правоохранительным органам для объективного расследования этого инцидента", - отметили в областном ТЦК.

Напомним, ранее в Харькове возник конфликт между местной юристом и сотрудником ТЦК. Женщину грубо вытолкал из помещения мужчина в военной форме, после чего она обратилась в полицию.

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