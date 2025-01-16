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16 января 2025, 12:28

В Кировоградской области прикрыли деятельность 11 интернет-магазинов, которые продавали наркотики

16 января 2025, 12:28
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фото иллюстративное: из открытых источников
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В 2024 году в Кировоградской области сотрудники правоохранительных органов заблокировали 11 интернет-магазинов по продаже наркотиков

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ЧП в Кировоградской области, информирует RegioNews .

По информации правоохранителей, на продаже наркотических средств и психотропных препаратов через Всемирную сеть были разоблачены 26 человек, которые были сообщены о подозрении в совершении 539 правонарушений.

Всего за прошлый год были задержаны 98 наркоторговцев, еще 24 злоумышленника разоблачили на выращивании мака или конопли Всем им правоохранители сообщили о подозрении.

Также полицейские Кировоградской области установили 7 организованных преступных групп, причастных к сбыту наркотиков. Обвинительные акты направили в суд.

Кроме того, сообщено о подозрении 24 лицам за посев или выращивание снотворного мака или конопли.

Напомним, в сентябре прошлого года следователи и сотрудники Управления по борьбе с наркопреступностью полиции Киева разоблачили преступную деятельность двух местных жителей, организовавших сбыт наркотиков и психотропов. Наркотические вещества они маскировали в пакеты со сладостями.

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