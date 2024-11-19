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19 ноября 2024, 15:27

Очевидцы об ударе по Глухову: в ту ночь над городом пролетело по меньшей мере 15 "шахедов"

19 ноября 2024, 15:27
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Российские войска в ночь на 19 ноября совершили дроновую атаку по Глухову на Сумщине. Очевидцы тех событий рассказывают, что пока шел разбор завалов разрушенного дома, над городом пролетали все новые и новые дроны врага.

Об этом рассказал местный журналист Александр Соломко, передает RegioNews.

По словам журналиста, незадолго после начала комендантского часа жители Глухова услышали гул "Шахеда" и первый взрыв. Потом последовал повторный взрыв, но гораздо громче. Стало ясно, что это "прилет", а не работа ПВО.

Александр Головко отметил, что дрон попал в пятиэтажный жилой дом недалеко от его дома.

"Бегу туда, а там что-то страшное: средней части дома просто нет, куча строительного мусора и люди, которым удалось выжить. Хаос и паника, крики, кто-то кричит: все сюда, на помощь, кто-то: не подходите, сейчас все рухнет. Люди пытаются спасать других своими силами, подъезжают машины с родными людей, живущих в этом доме, начинают работать спасатели", - говорится в сообщении.

При этом, как рассказывает журналист, в небе снова был слышен гул "Шахеда". Однако, несмотря на опасность, люди продолжали разбирать завалы. Также многие пошли в укрытие в больнице неподалеку от места удара.

"Пациенты и медперсонал, часть людей прибежали туда босиком по стеклу, кому плохо с сердцем, кто боится выйти", - рассказал он.

На место попадания пришло множество людей, чтобы помочь с разбором завалов. Александр Головко также описал атмосферу на месте попадания российского дрона – гул техники, крики людей, чьи родные оказались под завалами.

"А россияне в это время продолжают пускать "шахеды", в ту ночь их над городом пролетело не менее 15, некоторые долго кружили над головами людей. К тому же шум артобстрела где-то недалеко, но и не по городу", - говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 19 ноября российская армия нанесла удар дроном по общежитию в Глухове. Ранее сообщалось о 12 погибших, среди них – 8-летний мальчик.

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