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Правоохранители нейтрализовали в Одессе агентурную группу ФСБ. В ее состав входили трое местных жителей, которые должны были совершать взрывы и поджоги в разных регионах Украины

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает RegioNews.

В ближайшее время агенты готовили подрыв самодельного взрывного устройства с многочисленными жертвами людей на юге Украины.

По материалам дела, фигурантам удалось совершить один подрыв в Киеве, после которого злоумышленников задержали по горячим следам.

Так, в середине ноября этого года 17-летний участник вражеской ячейки прибыл в Киев, где заложил взрывчатку у здания одного из госорганов Украины. Взрывное устройство было начинено гвоздями и саморезами, а приводилось в действие модулем дистанционного управления.

После подрыва СБУ пошагово задокументировала действия злоумышленника, чтобы установить его подельников и разоблачить всю сеть. Задокументировано как фигурант скрывался в арендованных квартирах столицы, а впоследствии поездом вернулся в Одессу для совершения новых терактов.

Правоохранители задержали подрывателя "на горячем", когда он приобрел химические составляющие и поразительные элементы для изготовления еще одной взрывчатки.

Кроме того, были задержаны его сообщники – двое одесситов в возрасте 15 и 20 лет, которые жгли отделения Укрпочты в портовых городах – Одессе и Николаеве.

Как установило расследование, все трое фигурантов отдаленно "замыкались" на одного российского куратора, в поле зрения которого попали в Телеграм-каналах по поиску легких "заработков".

Агенты разрабатывали и "соглашали" с ним планы терактов, а также по его инструкции производили легковоспламеняющиеся средства и взрывные устройства.

Задержанным сообщили о подозрении. Двое фигурантов находятся под стражей. Решается вопрос привлечения к ответственности 15-летнего участника вражеской группы.

Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Харькове задержали российских агентов, подорвавших авто военнослужащего ВСУ.