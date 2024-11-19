10:48  19 ноября
Силы обороны поразили военный арсенал в Брянской области России, – Генштаб
14:07  18 ноября
В Одесской области мужчина отрубил голову 5-летней девочке и пытался совершить самоубийство
08:46  19 ноября
Ночная атака Shahed на Запорожье: более 15 тысяч абонентов остаются без света
UA | RU
UA | RU
19 ноября 2024, 13:14

В Одессе обезвредили агентов ФСБ, готовивших теракты по всей стране: задержаны подростки

19 ноября 2024, 13:14
Читайте також українською мовою
фото: СБУ
Читайте також
українською мовою

Правоохранители нейтрализовали в Одессе агентурную группу ФСБ. В ее состав входили трое местных жителей, которые должны были совершать взрывы и поджоги в разных регионах Украины

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает RegioNews.

В ближайшее время агенты готовили подрыв самодельного взрывного устройства с многочисленными жертвами людей на юге Украины.

По материалам дела, фигурантам удалось совершить один подрыв в Киеве, после которого злоумышленников задержали по горячим следам.

Так, в середине ноября этого года 17-летний участник вражеской ячейки прибыл в Киев, где заложил взрывчатку у здания одного из госорганов Украины. Взрывное устройство было начинено гвоздями и саморезами, а приводилось в действие модулем дистанционного управления.

После подрыва СБУ пошагово задокументировала действия злоумышленника, чтобы установить его подельников и разоблачить всю сеть. Задокументировано как фигурант скрывался в арендованных квартирах столицы, а впоследствии поездом вернулся в Одессу для совершения новых терактов.

Правоохранители задержали подрывателя "на горячем", когда он приобрел химические составляющие и поразительные элементы для изготовления еще одной взрывчатки.

Кроме того, были задержаны его сообщники – двое одесситов в возрасте 15 и 20 лет, которые жгли отделения Укрпочты в портовых городах – Одессе и Николаеве.

Как установило расследование, все трое фигурантов отдаленно "замыкались" на одного российского куратора, в поле зрения которого попали в Телеграм-каналах по поиску легких "заработков".

Агенты разрабатывали и "соглашали" с ним планы терактов, а также по его инструкции производили легковоспламеняющиеся средства и взрывные устройства.

Задержанным сообщили о подозрении. Двое фигурантов находятся под стражей. Решается вопрос привлечения к ответственности 15-летнего участника вражеской группы.

Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Харькове задержали российских агентов, подорвавших авто военнослужащего ВСУ.

Одесса агент рф ФСБ РФ СБУ теракт подростки задержание
15 ноября 2024
Теневая жизнь нового главы Закарпатья Мирослава Билецкого: рэкет, миллионные подряды и сын в ТЦК
Официальная биография нового председателя Закарпатской областной военной администрации Мирослава Билецкого представляет украинского чиновника нового типа – эффективного, порядочного, патриотичного, да...
12 ноября 2024
Возобновление авиаполётов в Украине: какие аэропорты смогут открыться, и как защитить самолеты от "шахедов"
Недавно во время 10-ого Киевского международного экономического форума очень активно обсуждались вопросы возобновления работы некоторых аэропортов в Украине. В целом, по мнению специалистов, это неско...
07 ноября 2024
Украина теряет детей. Демографы бьют тревогу из-за массового выезда школьников за границу
Специалисты начали говорить о второй волне эмиграции украинцев в страны Европы. Речь идет о выезде за границу школьников старших классов, которые едут туда не сами, а преимущественно с родителями. Reg...
04 ноября 2024
Мефедрон в боксерских грушах и чайных пакетиках – стало известно, как работал наркокартель "Химпром"
Чайные пакетики и боксерские груши в качестве контейнеров – так транспортировал и реализовывал наркотики транснациональный наркокартель «Химпром», созданный гражданином России Егором Буркиным (Егором ...
Россияне ударили по Харькову: есть пострадавшие
19 ноября 2024, 13:36
Россияне обстреляли пригород Херсона: из-за пожара пострадал спасатель
19 ноября 2024, 13:05
Детали ДТП на Прикарпатье с маршруткой: пострадали шесть человек
19 ноября 2024, 12:50
Большая война требует больших изменений в управлении войсками
19 ноября 2024, 12:30
Харьковская область получит генераторы на 2,5 млн грн для обеспечения критической инфраструктуры
19 ноября 2024, 12:11
В Глухове из-под завалов общежития деблокировали тело 11 жертвы
19 ноября 2024, 12:00
Оккупанты ночью обстреляли Белозерку на Херсонщине: есть разрушения
19 ноября 2024, 11:47
ВСУ впервые ударили по России американскими баллистическими ракетами ATACMS, — СМИ
19 ноября 2024, 11:20
Удара по Глухову в Сумской области: количество погибших возросло до 10
19 ноября 2024, 11:15
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Теневая жизнь нового главы Закарпатья Мирослава Билецкого: рэкет, миллионные подряды и сын в ТЦК
Возобновление авиаполётов в Украине: какие аэропорты смогут открыться, и как защитить самолеты от "шахедов"
Все публикации »
Сергей Иванов
Виктор Трегубов
Данило Мокрик
Все блоги »