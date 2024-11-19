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19 ноября 2024, 15:00

Прилетело и начало все полыхать: власти показали последствия обстрелов Херсона

19 ноября 2024, 15:00
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Вчера вечером, 18 ноября, войска РФ с временно оккупированного левого берега покрыли огнем Корабельный район Херсона. Под удар россиян попали жилые кварталы города

Об этом сообщил начальник Херсонской ГВА Роман Мрочко, передает RegioNews.

Он уточнил, что дома мирных жителей испытали значительные разрушения. Люди чудом уцелели.

"Не знали, куда бежать, в какую сторону... И потом, как прилетело и начало все полыхать. Это был ужас!", - вспоминает вчерашний вечер одна из пострадавших жительниц Херсона.

Напомним, накануне российские оккупационные войска атаковали поселок Зеленовка Херсонского района. Захватчики прицельно били по жилым кварталам, пострадал спасатель.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки россияне били по 25 населенным пунктам Херсонской области. В результате вражеских обстрелов два человека погибли и еще двое гражданских получили ранения.

РФ война обстрелы оккупанты Херсон разрушения Мрочко Роман Николаевич
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