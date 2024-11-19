Прилетело и начало все полыхать: власти показали последствия обстрелов Херсона

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Об этом сообщил начальник Херсонской ГВА Роман Мрочко, передает RegioNews.

Он уточнил, что дома мирных жителей испытали значительные разрушения. Люди чудом уцелели.

"Не знали, куда бежать, в какую сторону... И потом, как прилетело и начало все полыхать. Это был ужас!", - вспоминает вчерашний вечер одна из пострадавших жительниц Херсона.

Напомним, накануне российские оккупационные войска атаковали поселок Зеленовка Херсонского района. Захватчики прицельно били по жилым кварталам, пострадал спасатель.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки россияне били по 25 населенным пунктам Херсонской области. В результате вражеских обстрелов два человека погибли и еще двое гражданских получили ранения.