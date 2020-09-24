В Краматорске сотрудника СБУ словили на взятке

Он требовал $30 тысяч у иностранца, который является подозреваемым в уголовном производстве

Он требовал $30 тысяч у иностранца, который является подозреваемым в уголовном производстве

Фото: СБУ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прессцентр СБУ.

Следователь ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях за $30 тысяч обещал изменить правовую квалификацию состава правонарушения мужчины, а также содействовать в заключении соглашения о признании виновности и возврате изъятого имущества.

Оперативники спецслужбы задержали следователя в собственной квартире, ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Правоохранители провели обыски по местам работы и жительства злоумышленника.

В суд подано ходатайство о применении к подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения его от занимаемой должности", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что САП сообщила о подозрении главе Харьковского окружного админсуда.

21 сентября главу Харьковского окружного административного суда поймали на передаче взятки.