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24 сентября 2020, 12:09 3

В Краматорске сотрудника СБУ словили на взятке

24 сентября 2020, 12:09 3
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Он требовал $30 тысяч у иностранца, который является подозреваемым в уголовном производстве
Он требовал $30 тысяч у иностранца, который является подозреваемым в уголовном производстве
Фото: СБУ
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Оперативники Главного управления внутренней безопасности СБ Украины задержали в Краматорске сотрудника Службы за вымогательство взятки.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прессцентр СБУ.

Следователь ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях за $30 тысяч обещал изменить правовую квалификацию состава правонарушения мужчины, а также содействовать в заключении соглашения о признании виновности и возврате изъятого имущества.

Оперативники спецслужбы задержали следователя в собственной квартире, ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Правоохранители провели обыски по местам работы и жительства злоумышленника.

В суд подано ходатайство о применении к подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения его от занимаемой должности", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что САП сообщила о подозрении главе Харьковского окружного админсуда.

21 сентября главу Харьковского окружного административного суда поймали на передаче взятки.

взятка СБУ уголовное дело Донецкая область правоохранители
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