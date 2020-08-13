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13 августа 2020, 19:33 3

Сергей Стерненко получил обвинительный акт по делу об убийстве

13 августа 2020, 19:33 3
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Дело отправят в Приморский райсуд Одессы
Дело отправят в Приморский райсуд Одессы
Фото: Сергей Стерненко Telegram
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В четверг, 13 августа, активист Сергей Стерненко получил в СБУ обвинительный акт по делу об убийстве Ивана Кузнецова в мае 2018 года.

Об этом Стерненко сообщил в Telegram, пишет Regionews.

Приходили с адвокатом Ореховським забирать мой обвинительный акт по сфабрикованному делу. По тому же делу, в котороv меня обвиняют в том, что я защитил свою жизнь. В отличие от всевозможных судей волков не прячусь, не боюсь, сам пришел и буду процессуально биться. Под СБУ для нас нагнали 2 автозака, автобус полиции, приус патрульных и еще кучу людей в гражданском", – отметил активист.

Также Стерненко сообщил, что дальше дело должны отправить в Приморский райсуд Одессы для рассмотрения по существу. Однако, активист намерен обратиться в Верховный суд с требованием изменить подсудность на один из судов Киева.

Напомним, 11 июня одесскому активисту Сергею Стерненку СБУ сообщила о подозрении по статьям "умышленное убийство" и "незаконное ношение холодного оружия".

12 июня возле здания Шевченковского районного суда Киева, который должен избрать меру пресечения для одесского активиста Сергея Стерненка, произошли стычки с полицией.

16 июня активиста отправили под домашний арест

Ранее Высший антикоррупционный суд по жалобе общественного деятеля и активиста Сергея Стерненко обязал НАБУ расследовать представление ложных сведений в декларации генеральной прокуроркою Ириной Венедиктовой.

суд Одесса СБУ убийство уголовное дело Сергей Стерненко активисты
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