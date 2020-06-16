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16 июня 2020, 09:31 9

Дело Стерненко: активиста отправили под домашний арест

16 июня 2020, 09:31 9
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Отбывать домашний арест постановили на территории воинской части
Отбывать домашний арест постановили на территории воинской части
Фото: из открытых источников
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Одесскому активисту Сергею Стерненко, которого подозревают в убийстве во время самозащиты от нападения, избрали меру пресечения - суд отправил его под круглосуточный домашний арест на 60 дней.

Об этом сообщает RegioNews.

"Применить к подозреваемому Стерненко Сергею Вячеславовичу меру пресечения в виде домашнего ареста", - сообщил судья.

Помимо этого, суд отклонил ходатайство о взятии Стерненко на поруки, а отбывать домашний арест назначили на территории воинской части в Одессе. Сам Стерненко опубликовал текст постановления и отметил, что выполнить его невозможно.

После постановления суда, Стерненко с поддерживающими его активистами отправился митинговать под дом генпрокурора Ирины Венедиктовой, а после - к Офису президента, где несколько сотен активистов скандировали "Киев, вставай!", "Аваков черт!", "Зелю геть!".

Напомним, накануне под судом, где избирали меру пресечения для Стерненко, произошли столкновения - полиция задержала 5 человек. Однако впоследствии всех задержанных отпустили.

суд арест протест Сергей Стерненко активисты
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