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24 сентября 2020, 12:29 4

Вырубка леса: на Донетчине разоблачили нелегальный бизнес на миллионы гривен

24 сентября 2020, 12:29 4
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Ущерб, нанесенный окружающей среде, составляет около 4 миллионов гривен
Фото: Нацполиция
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Полицейские разоблачили группу "черных" лесорубов, которые уничтожали лесные насаждения на территории четырех районов Донецкой области. Группа из четырех человек действовала в течение 2019-2020 годов.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Злоумышленники вырубали лес в Добропольском, Марьинском, Бахмутском, Покровском районах", - говорится в сообщении.

Лесорубы работали "вахтовым" методом, меняя места преступлений с целью конспирации. Дрова реализовывали по цене 700 гривен за кубометр.

Розыскники проанализировали факты незаконной вырубки деревьев в разных частях Донецкой области и установили, что к ним причастна одна и та же группа лиц. В результате оперативной комбинации полицейские задокументировали три факта вырубки деревьев.

По факту открыто уголовное производство по ч.4 ст. 246 Уголовного кодекса Украины (незаконная порубка леса, повлекшая тяжкие последствия). Санкция статьи предусматривает от пяти до семи лет лишения свободы.

Напомним, Зеленский рассказал, что не увидел тех масштабов незаконной вырубки леса в Харьковской области, как это было год назад.

лес деньги уголовное дело полиция вырубка
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