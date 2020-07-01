Вода возле затонувшего танкера Delfi чистая - ОГА
В Одесской ОГА утверждают, что воду возле судна проверяют каждый день
В Одесской ОГА утверждают, что воду возле судна проверяют каждый день
Нефтепродуктов возле затонувшего у побережья Одессы танкера Delfi не обнаружено.
Такое заявление в эфире "Громадського радіо" сделал пресс-секретарь Одесской ОГА Денис Соколов, передает RegioNews.
Что касается Delfi, Госэкослужба ежедневно принимает заборы воды вблизи затонувшего танкера. Сейчас вода там абсолютно чистая, то есть нет никаких нефтепродуктов", — сказал Соколов.
Он также добавил, что владельца судна мотивируют убрать затонувший танкер.
Ранее стало известно, что из затонувшего танкера Delfi продолжают вытекать нефтепродукты.
25 июня в Одессе ограничили доступ к пляжу "Дельфин" возле затонувшего судна.
Также сообщалось, что убрать танкер Delfi с пляжа смогут не ранее осени.
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