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01 июля 2020, 14:34 22

Вода возле затонувшего танкера Delfi чистая - ОГА

01 июля 2020, 14:34 22
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В Одесской ОГА утверждают, что воду возле судна проверяют каждый день
В Одесской ОГА утверждают, что воду возле судна проверяют каждый день
Фото: Думская
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Нефтепродуктов возле затонувшего у побережья Одессы танкера Delfi не обнаружено.

Такое заявление в эфире "Громадського радіо" сделал пресс-секретарь Одесской ОГА Денис Соколов, передает RegioNews.

Что касается Delfi, Госэкослужба ежедневно принимает заборы воды вблизи затонувшего танкера. Сейчас вода там абсолютно чистая, то есть нет никаких нефтепродуктов", — сказал Соколов.

Он также добавил, что владельца судна мотивируют убрать затонувший танкер.

Ранее стало известно, что из затонувшего танкера Delfi продолжают вытекать нефтепродукты.

25 июня в Одессе ограничили доступ к пляжу "Дельфин" возле затонувшего судна.

Также сообщалось, что убрать танкер Delfi с пляжа смогут не ранее осени.

Одесса Delfi ОГА нефть море
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