Вода возле затонувшего танкера Delfi чистая - ОГА

В Одесской ОГА утверждают, что воду возле судна проверяют каждый день

В Одесской ОГА утверждают, что воду возле судна проверяют каждый день

Фото: Думская

Нефтепродуктов возле затонувшего у побережья Одессы танкера Delfi не обнаружено.

.