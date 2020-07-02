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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
02 июля 2020, 11:22 21

В Одессе НАБУ проводит обыски по делу, в котором фигурирует Труханов

02 июля 2020, 11:22 21
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Дело касается махинаций с недвижимостью города
Дело касается махинаций с недвижимостью города
Фото: 048.ua
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В Одессе работники НАБУ проводят обыски по делу о незаконном выводе недвижимости города из собственности общины.

Об этом сообщает местное издание 048.ua, передает RegioNews.

Обыски проходят сразу на нескольких объектах, известно, что в деле фигурируют мэр города Геннадий Труханов, а также в его заместитель Павел Вугельман и бизнесмен Владимир Галантерник.

По данным следствия, мэр Одессы в период с июля по декабрь 2016 года совместно с другими чиновниками и представителями частной компании завладели средствами местного бюджета города Одессы в сумме 92 млн грн.

Детективы считают, что коррупционную схему было реализовано под видом покупки здания обанкротившегося завода "Краян" за заведомо завышенной стоимости.

В дальнейшем уплаченные средства планировали легализовать через предприятие с признаками фиктивности, основатель и руководитель которого, как установило следствие, в настоящее время проживает на неподконтрольной территории Луганской области", - пишет издание.

В декабре 2016 года на средства, уплаченные из местного бюджета Одессы, был наложен арест, а в октябре 2018 года в Малиновский районный суд города Одессы направлено обвинительное заключение в отношении фигурантов дела, среди которых действующий мэр Одессы.

Напомним, в Одессе СБУ за получение взятки арестовали прокурора.

обыски НАБУ Одесса Недвижимость Геннадий Труханов
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