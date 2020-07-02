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02 июля 2020, 11:42 5

Одесса и карантин: пляжи переполнены, подъезды к морю сковали многокилометровые пробки

02 июля 2020, 11:42 5
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Отдыхающие не соблюдают социальную дистанцию
Отдыхающие не соблюдают социальную дистанцию
Скриншот видео Радио Свобода
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Из-за закрытия границ в курортную Одессу направились десятки тысяч туристов, которые переполнили пляжи и центр города.

Об этом сообщает Радио Свобода, передает RegioNews.

Автомобильная очередь из желающих попасть на море в Одессе растянулась на километры. Люди гуляют по городу и пляжу без защитных средств и не соблюдают социальную дистанцию.

Бояться нужно тем, у кого реальные проблемы - сахарный диабет, рак, слабый иммунитет. Им нужно бояться, дистанцироваться, носить маски, а здоровым людям - молодым, крепким, здоровым - это не нужно", - уверена одесситка Татьяна Сахарова.

Напомним, в Одесской области лабораторно подтвердили за минувшие сутки 24 случая COVID-19. Всего с начала эпидемии в регионе заболело 1736 человек. 24 скончались, 761 выздоровел.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский до конца этой недели планирует посетить Одесскую область с рабочим визитом. Ожидается, что вместе с президентом в область поедет и премьер-министр Денис Шмыгаль.

коронавирус Одесса карантин море курорты
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