Надо избегать скоплений людей: украинцам советуют не ехать в Одессу

В Гостуризме предлагают заменить многолюдные пляжи Одессы на менее известные среди туристов места

В Гостуризме предлагают заменить многолюдные пляжи Одессы на менее известные среди туристов места

В Государственном агентстве по развитию туризма советуют украинцам выбирать для летнего отдыха не Одессу, а те места в Украине, которые менее всего пользуются популярностью у туристов.

Такое заявление в интервью РБК-Украина сделала глава агентства Марьяна Олеськив, передает RegioNews.

Прежде всего, надо помнить, что вирус никуда не делся. Сейчас, как и раньше, во время путешествий в условиях карантина надо носить маску в помещениях. Надо, как и раньше, избегать скоплений людей", - сказала она.

Олеськив рекомендует выбирать места с меньшим количеством людей.

Это может быть отдых на реках, озерах, водохранилищах, в горах. Здесь пригодится совет путешествовать по малоизвестным, но не менее интересным, чем места массового туризма, уголкам страны", - подчеркнула она.

Напомним, в Одесской области лабораторно подтвердили за минувшие сутки 24 случая COVID-19. Всего с начала эпидемии в регионе заболело 1736 человек. 24 скончались, 761 выздоровел.

Также мы сообщали, что из-за закрытия границ в Одессу направились десятки тысяч туристов, которые переполнили пляжи и центр города.