В Одессе закрыли пляж возле затонувшего танкера Delfi

Утечка нефтепродуктов с танкера продолжается

Утечка нефтепродуктов с танкера продолжается

Фото: nikvesti.com

В Одессе ограничили доступ к пляжу "Дельфин" возле затонувшего танкера Delfi.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Отмечается, что 25 июня состоялось внеочередное заседание городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. Был рассмотрен вопрос о дополнительных мерах безопасности на территории пляжа возле затонувшего судна.

Комиссия приняла решение ограничить доступ отдыхающих к пляжу в этом районе побережья в связи с продолжающейся утечкой нефтепродуктов с танкера, а также с учетом информации Государственной экологической инспекции о превышении нормативов гранично допустимых концентраций нефтепродуктов и загрязнении воды в районе траверсов пляжа "Дельфин".

Ранее стало известно, что из затонувшего танкера Delfi продолжают вытекать нефтепродукты: пятно достигло соседнего пляжа "Отрада" и растекается в сторону "Ланжерона".

Мы также сообщали, что судно Delfi смогут поднять и отбуксировать в ближайший порт минимум за 68 дней.