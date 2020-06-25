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25 июня 2020, 17:46 4

Мэр Одессы рассказал, когда с побережья уберут танкер Delfi

25 июня 2020, 17:46 4
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Сделать это можно будет не раньше сентября
Сделать это можно будет не раньше сентября
Фото: Думская
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Затонувший у берегов Одессы танкер Delfi смогут поднять и отбуксировать в ближайший порт минимум за 68 дней.

Об этом на заседании горисполкома заявил мэр города Геннадий Труханов, передает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

Он напомнил, что судно находиться у одесского берега с декабря, но лишь сейчас его владелец приступил к ликвидации последствий аварии.

Труханов подчеркнул, что некоторые чиновники и депутаты с приближением предвыборного периода устраивают политические пиар-акции на песке, но такими действиями по словам мэра "не поставить судно на ровный киль и не убрать с пляжа - снятию танкера с мели предшествует большая работа".

Он добавил, что обследовать аварийное судно следовало давно, не дожидаясь каких-либо действий от судовладельца, объявить вещественным доказательством по делу, поднять и отбуксировать в док.

Напомним, в Одессе из затонувшего танкера "Делфи" продолжают вытекать нефтепродукты: пятно достигло соседнего пляжа "Отрада" и растекается в сторону "Ланжерона".

Ранее стало известно, что владелец затонувшего танкера собирался забирать судно сам, поэтому он просил Одесский морской порт продлить срок его пребывания в акватории.

Одесса судно Delfi Труханов Геннадий авария
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