Мэр Одессы рассказал, когда с побережья уберут танкер Delfi
Затонувший у берегов Одессы танкер Delfi смогут поднять и отбуксировать в ближайший порт минимум за 68 дней.
Об этом на заседании горисполкома заявил мэр города Геннадий Труханов, передает RegioNews со ссылкой на Укринформ.
Он напомнил, что судно находиться у одесского берега с декабря, но лишь сейчас его владелец приступил к ликвидации последствий аварии.
Труханов подчеркнул, что некоторые чиновники и депутаты с приближением предвыборного периода устраивают политические пиар-акции на песке, но такими действиями по словам мэра "не поставить судно на ровный киль и не убрать с пляжа - снятию танкера с мели предшествует большая работа".
Он добавил, что обследовать аварийное судно следовало давно, не дожидаясь каких-либо действий от судовладельца, объявить вещественным доказательством по делу, поднять и отбуксировать в док.
Напомним, в Одессе из затонувшего танкера "Делфи" продолжают вытекать нефтепродукты: пятно достигло соседнего пляжа "Отрада" и растекается в сторону "Ланжерона".
Ранее стало известно, что владелец затонувшего танкера собирался забирать судно сам, поэтому он просил Одесский морской порт продлить срок его пребывания в акватории.