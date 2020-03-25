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25 марта 2020, 14:43 19

Больной корононавирусом одессит "сбежал" с больницы и нарушил режим самоизоляции

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25 марта 2020, 14:43 19
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В Одессе полиции и медикам пришлось разыскивать первого больного коронавирусом, который сдал анализ и исчез
Фото: unsplash
В Одессе полиции и медикам пришлось разыскивать первого больного коронавирусом, который сдал анализ и исчез

Об этом сообщил глава Одесской ОГА Максим Куцый у Facebook, сообщает RegioNews.

Сообщается, что 24-летний мужчина 13 марта прибыл в Одессу из США, где находился с 29 февраля.

После этого медики отобрали у него образцы для анализов на коронавирус и 14 марта отправили домой на самоизоляцию. Сам же "потенциальный подозреваемый" назвал врачам вымышленный адрес проживания. Местные СМИ Одессы писали, что мужчина не самоизолировался и контактировал с большим количеством людей.

Глава ОГА сообщил, что мужчину разыскали и сейчас пытаются определить круг его общения.

"В заявлении он написал о категорическом желании покинуть больницу и осознает все риски нарушения правил самоизоляции в течение 14 дней. Всю ответственность за последствия пациент взял на себя и пошел самовольно. Этот документ есть в наличии в больнице и в правоохранительных органах. Сейчас с мужчиной общается полиция по подтверждению самоизоляции и установления круга контактных лиц", - написал он.

Стоит отметить, что в Жмеринке Винницкой области наоборот медперсонал бежал от пациента.Так, несколько медсестер и санитарок написали заявления на увольнение, как только в больницу госпитализировали первого пациента с признаками COVID-19.

Напомним, что в ГСЧС опубликовали информацию о том, что лабораторно подтверждено 29 случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Первый случай зафиксирован в Одесской области.

Как оказалось, речь шла не о прокуроре одной из прокуратур Одессы, который заболел коронавирусом. У него поднялась температура и его отвезли в Киев.

Глава Одесской ОГА в соцсети Facebook сообщил, что случай заболевания в области зафиксирован. Сейчас ожидается подверждения с лабораторного центара в Киеве.

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