Вернулся из Египта: у одесского прокурора обнаружили коронавирус

Прокурор одной из прокуратур Одессы заболел коронавирусом - на днях у него поднялась температура и его отвезли в Киев

Фото: Lvivpost.net

Прокурор одной из прокуратур Одессы заболел коронавирусом - на днях у него поднялась температура и его отвезли в Киев

Как передает RegioNews, об этом пишет "Думская" со ссылкой на источник в правоохранительных органах и вице-мэра Одессы Павла Вугельмана. Как сообщается, прокурор П. дней десять назад прилетел из Египта. "Сначала никаких симптомов не было, но на днях у него поднялась температура. Мужчину увезли в Киев, где госпитализировали. Экспресс-тест подтвердил диагноз COVID-19", - пишет издание. Как отмечается, 23 марта в прокуратуре, где работал мужчина, провели дезинфекцию. Всем контактировавшим с правоохранителем людям посоветовали самоизолироваться. Позже данную информацию подтвердил вице-мэр Одессы Павел Вугельман. По его словам, правоохранитель "на протяжении длительного времени не находится в Одессе, не коммуницирует ни с одним одесситом и не коммуницировал". Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)

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