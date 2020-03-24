Вернулся из Египта: у одесского прокурора обнаружили коронавирус
Как передает RegioNews, об этом пишет "Думская" со ссылкой на источник в правоохранительных органах и вице-мэра Одессы Павла Вугельмана.
Как сообщается, прокурор П. дней десять назад прилетел из Египта.
"Сначала никаких симптомов не было, но на днях у него поднялась температура. Мужчину увезли в Киев, где госпитализировали. Экспресс-тест подтвердил диагноз COVID-19", - пишет издание.
Как отмечается, 23 марта в прокуратуре, где работал мужчина, провели дезинфекцию. Всем контактировавшим с правоохранителем людям посоветовали самоизолироваться.
Позже данную информацию подтвердил вице-мэр Одессы Павел Вугельман. По его словам, правоохранитель "на протяжении длительного времени не находится в Одессе, не коммуницирует ни с одним одесситом и не коммуницировал".
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