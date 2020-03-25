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25 березня 2020, 14:43 11

Хворий на корононавірус одесит "втік" з лікарні і порушив режим самоізоляції

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25 березня 2020, 14:43 11
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В Одесі поліції і медикам довелося розшукувати першого хворого коронавірусом, який здав аналіз і зник
Фото: unsplash
В Одесі поліції і медикам довелося розшукувати першого хворого коронавірусом, який здав аналіз і зник

Про це повідомив голова Одеської ОДА Максим Куций у Facebook, повідомляє RegioNews.

Повідомляється, що 24-річний чоловік 13 березня прибув до Одеси з США, де перебував з 29 лютого.

Після цього медики відібрали у нього зразки для аналізів на коронавірус і 14 березня відправили додому на самоізоляцію. Сам же "потенційний підозрюваний" назвав лікарям вигадану адресу проживання. Місцеві ЗМІ Одеси писали, що чоловік не самоізолювався і контактував з великою кількістю людей.

Голова ОДА повідомив, що чоловіка розшукали і зараз намагаються визначити коло його спілкування.

"У заяві він наголошує на категоричному бажанні покинути лікарню та усвідомлює всі ризики порушення правил самоізоляції протягом 14 днів. Всю відповідальність за наслідки пацієнт взяв на себе та пішов самовільно. Цей документ є в наявності у лікарні та у правоохоронних органах. Наразі з чоловіком спілкується поліція щодо підтвердження самоізоляції та встановлення кола контактних осіб", - написав він.

Варто зазначити, що у Жмеринці Вінницької області навпаки медперсонал втік від пацієнта.Так, кілька медсестер і санітарок написали заяви на звільнення, як тільки до лікарні госпіталізували першого пацієнта з ознаками COVID-19.

Нагадаємо, що в ДСНС опублікували інформацію про те, що лабораторно підтверджено 29 випадків, захворювання коронавірусом COVID-19. Перший випадок зафіксований в Одеській області.

Як виявилося, мова йшла не про прокурора однієї з прокуратур Одеси, який захворів на коронавірус. У нього піднялася температура і його відвезли до Києва.

Голова Одеської ОДА у соцмережі Facebook повідомив, що випадок захворювання в області зафіксовано. Зараз очікується підтвердження з лабораторного центара в Києві.

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