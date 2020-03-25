В Винницкой области медики "сбежали” от инфицированного COVID-19

В Жмеринке Винницкой области несколько медсестер и санитарок написали заявления на увольнение, как только в больницу госпитализировали первого пациента с признаками COVID-19

Фото: Pixabay

В Жмеринке Винницкой области несколько медсестер и санитарок написали заявления на увольнение, как только в больницу госпитализировали первого пациента с признаками COVID-19

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на Vlasno.info. Инцидент произошел в инфекционном отделении Жмеринской центральной районной больницы. Медперсонал пожаловался, что им не выдали средства защиты. Санитарка получила только советский халат инфекциониста, который был в нерабочем состоянии - он рассыпался у нее в руках. "Когда мы сказали, что не пойдем к больному без защиты, то главный врач сказал, что увольняйтесь, и мы уволились. Так, как нет тестов на коронавирус, мы не можем быть уверены, что ни один подозреваемый не заразился. Кстати, если бы не волонтеры, все бы врачи работали в таких советских халатах”, - говорит бывшая работница больницы. Фамилии и имени не называет. Тем временем главврач Ростислав Боровский заверил, что медучреждение обеспечено всем необходимым, чтобы работать с инфицированными на COVID-19. Как информировали RegioNews ранее, в Одессе полиции и медикам пришлось разыскивать первого заболевшего коронавирусом, который сдал анализ и исчез.

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