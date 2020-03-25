В Минздраве подтвердили первый случай заражения COVID-19 в Одесской области

В Одесской ОГА сначала опровергли информацию ГСЧС о том, что в области зафиксирован первый случай COVID-19, но потом случай подтвердили в Минздраве

Фото: unsplash

В Одесской ОГА сначала опровергли информацию ГСЧС о том, что в области зафиксирован первый случай COVID-19, но потом случай подтвердили в Минздраве

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