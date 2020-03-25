В Минздраве подтвердили первый случай заражения COVID-19 в Одесской области
Об этом сообщает RegioNews.
Ранее в ГСЧС опубликовали информацию, что лабораторно подтверждено 29 случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Первый случай зафиксирован в Одесской области.
Скорей всего речь шла о прокуроре одной из прокуратур Одессы. Ранее местные СМИ сообщили, что он заболел коронавирусом - на днях у прокурора поднялась температура и его отвезли в Киев.
После появившейся информации в пресс-службе Одесской ОГА заявили, что как только в лаборатории выявляют заболевших на коронавирус COVID-19 они передают эти данные в Минздрав и областные штабы, после чего публикуют ее на своих ресурсах. В облгосадминистрации отметили, что ГСЧС не являются распорядителями такой информации.
Вскоре глава Одесской ОГА опубликовал в соцсети Facebook пост о том, что случай заболевания все же есть. Сейчас ожидается подверждения с лабораторного центара в Киеве.
"Случай зарегистрировало Министерство здравоохранения. Сейчас мы ждем подтверждения анализа с лабораторного центра в Киеве. Я призываю всех жителей Одесской области придерживаться усиленного карантинного режима, брать информацию только из официальных источников и помнить, что вирус паники - хуже коронавирус", - написал он.
В Одеській області є реєстрація першого випадку коронавірусу COVID-19. Випадок зареєструвало Міністерство охорони...Опубліковано Максимом Куцим Середа, 25 березня 2020 р.
Ранее сообщалось, что в Одессе оставят 10 маршрутов и введут спецпропуска на проезд.
Ранее сообщалось, что в Одессу прибыл спецсамолет из Киева с тестами на коронавирус.
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