В Одессе люди с ножами и кирпичами отстаивали право ехать в троллейбусе
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Оdessa.online.
Всего по состоянию на 12:00 19 марта, недовольные пассажиры 78 раз блокировали движение трамваев и троллейбусов.
"Зафиксированы факты угроз водителям, несколько случаев физического воздействия. Водителю трамвая №20 угрожали ножом, водителя трамвая №7 избили. На место вызывали полицию. А в лобовое стекло троллейбуса №7 запустили кусок кирпича. К счастью, стекло выдержало", - об этом в ходе брифинга сообщил заместитель директора "Одесгорэлектротранса" Александр Коваль.
Кирпич в стекло троллейбуса на маршруте №7 бросила пенсионерка.
Заместитель директора департамента транспорта Одессы Сергей Щербань сообщил, что 19 марта на дороги вышло уже 75% маршруток, в то время как днем ранее – всего 50%.
"У нас на сегодня нет информации о блокировании маршруток, однако есть данные об угрозах водителям. В настоящее время вместе с ОГА ведем переговоры о доставке иногородних водителей в Одессу и обратно после смены", – отметил он.
Напомним, в соответствии с правилами карантина водители в Одессе и других городах Украины не должны везти больше 10 человек за раз. Из-за этого регулярно возникают конфликтные ситуации, а пассажиры пытаются зайти в салоны трамваев и троллейбусов несмотря на отказ водителей ехать дальше.
Напомним, что одесситы отказываются соблюдать карантинные меры.
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