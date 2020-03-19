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19 марта 2020, 17:06 11

В Одессе люди с ножами и кирпичами отстаивали право ехать в троллейбусе

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19 марта 2020, 17:06 11
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Из-за измененных правил перевозок, в транспорте Одессы возникали острые конфликты
Фото: Оdessa.online
Из-за измененных правил перевозок, в транспорте Одессы возникали острые конфликты

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Оdessa.online.

Всего по состоянию на 12:00 19 марта, недовольные пассажиры 78 раз блокировали движение трамваев и троллейбусов.

"Зафиксированы факты угроз водителям, несколько случаев физического воздействия. Водителю трамвая №20 угрожали ножом, водителя трамвая №7 избили. На место вызывали полицию. А в лобовое стекло троллейбуса №7 запустили кусок кирпича. К счастью, стекло выдержало", - об этом в ходе брифинга сообщил заместитель директора "Одесгорэлектротранса" Александр Коваль.

Кирпич в стекло троллейбуса на маршруте №7 бросила пенсионерка.

Заместитель директора департамента транспорта Одессы Сергей Щербань сообщил, что 19 марта на дороги вышло уже 75% маршруток, в то время как днем ранее – всего 50%.

"У нас на сегодня нет информации о блокировании маршруток, однако есть данные об угрозах водителям. В настоящее время вместе с ОГА ведем переговоры о доставке иногородних водителей в Одессу и обратно после смены", – отметил он.

Напомним, в соответствии с правилами карантина водители в Одессе и других городах Украины не должны везти больше 10 человек за раз. Из-за этого регулярно возникают конфликтные ситуации, а пассажиры пытаются зайти в салоны трамваев и троллейбусов несмотря на отказ водителей ехать дальше.

Напомним, что одесситы отказываются соблюдать карантинные меры.

Ранее сообалось, что в Одессе массово дезинфицируют парки и детские площадки.

Ранее собщалось, что тысячи медицинских работников не смогут добраться на работу из-за прекращения пассажирских перевозок по области.

На Одесщине готовят госпитальную базу для изоляции больных коронавирусом.

В Одесской облгосадминистрации принято решение ограничить работу учреждений и объектов торговли в области.

Ранее сообщалось, что Львов и Одесса закрывают все магазины, кроме продуктовых и аптек.

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