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19 марта 2020, 14:16 1

В Одессе массово дезинфицируют парки и детские площадки

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19 марта 2020, 14:16 1
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Из-за пандемии коронавируса КП "Горзелентрест" усиливает меры по санитарной обработке территорий парков и детских площадок
Фото: Горзелентрест
Из-за пандемии коронавируса КП "Горзелентрест" усиливает меры по санитарной обработке территорий парков и детских площадок

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на страницу предприятия в Facebook.

На КП отметили, что специальная жидкость позволяет дезинфицировать элементы паркового благоустройства без вреда для здоровья людей и окружающей среды.

Так, работники предприятия каждое утро выполняют работы по дезинфекции детских и спортивных площадок, лавочек, бульваров и других мест пребывания людей, расположенных в парках и скверах Одессы.

Кроме того, на детских площадках каждые два часа выполняются работы с протирания игровых элементов дезинфицирующими средствами. Особое внимание уделяется качелям, турникам, горкам и рукоходам - то есть тем элементам, с которыми дети находятся в тактильном контакте.

Ранее сообщалось, что одесситы отказываются придерживаться карантинных мероприятий.

Напомним, что в Одессе троллейбусы и трамваи переполнены людьми без масок.

Ранее собщалось, что тысячи медицинских работников не смогут добраться на работу из-за прекращения пассажирских перевозок по области.

на Одесщине готовят госпитальную базу для изоляции больных коронавирусом.

В Одесской облгосадминистрации принято решение ограничить работу учреждений и объектов торговли в области.

Ранее сообщалось, что Львов и Одесса закрывают все магазины, кроме продуктовых и аптек.

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