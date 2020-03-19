В Одессе массово дезинфицируют парки и детские площадки
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на страницу предприятия в Facebook.
На КП отметили, что специальная жидкость позволяет дезинфицировать элементы паркового благоустройства без вреда для здоровья людей и окружающей среды.
Так, работники предприятия каждое утро выполняют работы по дезинфекции детских и спортивных площадок, лавочек, бульваров и других мест пребывания людей, расположенных в парках и скверах Одессы.
Кроме того, на детских площадках каждые два часа выполняются работы с протирания игровых элементов дезинфицирующими средствами. Особое внимание уделяется качелям, турникам, горкам и рукоходам - то есть тем элементам, с которыми дети находятся в тактильном контакте.
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