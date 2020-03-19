В Одесі люди з ножами і цеглою відстоювали право їхати в тролейбусі

Через змінені правила перевезень, у транспорті Одеси виникали гострі конфлікти

Фото: Оdessa.online

Через змінені правила перевезень, у транспорті Одеси виникали гострі конфлікти

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Оdessa.online.

Всього станом на 12:00 19 березня, незадоволені пасажири 78 разів блокували рух трамваїв і тролейбусів.

"Зафіксовані факти погроз водіям, кілька випадків фізичного впливу. Водієві трамваю №20 погрожували ножем, водія трамваю №7 побили. На місце викликали поліцію. А в лобове скло тролейбуса №7 запустили шматок цегли. На щастя, скло витримало", - про це у ході брифінгу повідомив заступник директора "Одесміськелектротрансу" Олександр Коваль.

Цеглу в скло тролейбуса на маршруті №7 кинула пенсіонерка.

Заступник директора департаменту транспорту Одеси Сергій Щербань повідомив, що 19 березня на дороги вийшло вже 75% маршруток, в той час як днем раніше – всього 50%.

"У нас на сьогодні немає інформації про блокування маршруток, однак є дані про погрози водіям. В даний час разом з ОДА ведемо переговори про доставку іногородніх водіїв в Одесу і назад після зміни", – зазначив він.

Нагадаємо, відповідно до правил карантину водії в Одесі та інших містах України не повинні везти більше 10 чоловік за раз. Через це регулярно виникають конфліктні ситуації, а пасажири намагаються зайти в салони трамваїв і тролейбусів незважаючи на відмову водіїв їхати далі.

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