Стрельба в Николаеве: двое иностранцев погибли, одного задержали

Фото: Национальная полиция

В Николаеве правоохранители устанавливают обстоятельства стрельбы, произошедшей 30 июня на проспекте Героев Украины

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

В результате инцидента погибли два гражданина других государств.

По предварительным данным, во время движения автомобиля Opel раздалось несколько выстрелов. После этого транспортное средство выехало на регулируемый перекресток.

По информации полиции, в автомобиле находились трое иностранцев. Двое мужчин получили смертельные ранения. Третьего участника происшествия правоохранители задержали. Из салона автомобиля изъяли оружие.

Полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента. Также решается вопрос о правовой квалификации происшествия.

Напомним, столичные правоохранители задержали водителя, устроившего стрельбу посреди улицы в Святошинском районе. Никто не пострадал. Для розыска подозреваемого полиция ввела спецоперацию.

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