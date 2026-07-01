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01 июля 2026, 07:04

Стрельба в Николаеве: двое иностранцев погибли, одного задержали

01 июля 2026, 07:04
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Фото: Национальная полиция
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В Николаеве правоохранители устанавливают обстоятельства стрельбы, произошедшей 30 июня на проспекте Героев Украины

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

В результате инцидента погибли два гражданина других государств.

По предварительным данным, во время движения автомобиля Opel раздалось несколько выстрелов. После этого транспортное средство выехало на регулируемый перекресток.

По информации полиции, в автомобиле находились трое иностранцев. Двое мужчин получили смертельные ранения. Третьего участника происшествия правоохранители задержали. Из салона автомобиля изъяли оружие.

Полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента. Также решается вопрос о правовой квалификации происшествия.

Напомним, столичные правоохранители задержали водителя, устроившего стрельбу посреди улицы в Святошинском районе. Никто не пострадал. Для розыска подозреваемого полиция ввела спецоперацию.

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