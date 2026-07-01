Стрілянина в Миколаєві: двоє іноземців загинули, одного затримали
У Миколаєві правоохоронці встановлюють обставини стрілянини, яка сталася 30 червня на проспекті Героїв України
Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.
Унаслідок інциденту загинули двоє громадян інших держав.
За попередніми даними, під час руху автомобіля Opel пролунало кілька пострілів. Після цього транспортний засіб виїхав на регульоване перехрестя.
За інформацією поліції, в автомобілі перебували троє іноземців. Двоє чоловіків отримали смертельні поранення. Третього учасника події правоохоронці затримали. Із салону автомобіля вилучили зброю.
Поліцейські встановлюють усі обставини інциденту. Також вирішується питання щодо правової кваліфікації події.
Нагадаємо, столичні правоохоронці затримали водія, який влаштував стрілянину посеред вулиці у Святошинському районі. Ніхто не постраждав. Для розшуку підозрюваного поліція ввела спецоперацію.
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