В Киеве подросток с ножом напал на полицейского

Фото: Нацполиция

В Киеве 17-летний парень напал на полицейского. Это произошло, когда правоохранители прибыли по вызову о домашнем насилии

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

Это произошло в Подольском районе. Правоохранители прибыли по вызову о домашнем насилии: 17-летний парень конфликтовал с мамой и бабушкой. Когда стражи порядка прибыли на место, подросток начал с ними агрессивно обращаться: сначала он закрылся в комнате, а потом выбежал с ножом и нанес полицейскому около пяти ножевых ударов в плечо и ноги.

Раненого полицейского госпитализировали. Подросток был задержан. Ему сообщили о подозрении в посягательстве на жизнь работника правоохранительного органа в связи с исполнением им служебных обязанностей.

Напомним, в Киеве патрульные задержали мужчину, который угрожал прохожим ножом и напал на правоохранителей. Инцидент произошел в Соломенском районе столицы. Во время патрулирования инспекторы заметили мужчину, который вел себя агрессивно и угрожал горожанам, держа в руках нож.