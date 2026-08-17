В Киеве подросток с ножом напал на полицейского
В Киеве 17-летний парень напал на полицейского. Это произошло, когда правоохранители прибыли по вызову о домашнем насилии
Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.
Это произошло в Подольском районе. Правоохранители прибыли по вызову о домашнем насилии: 17-летний парень конфликтовал с мамой и бабушкой. Когда стражи порядка прибыли на место, подросток начал с ними агрессивно обращаться: сначала он закрылся в комнате, а потом выбежал с ножом и нанес полицейскому около пяти ножевых ударов в плечо и ноги.
Раненого полицейского госпитализировали. Подросток был задержан. Ему сообщили о подозрении в посягательстве на жизнь работника правоохранительного органа в связи с исполнением им служебных обязанностей.
Напомним, в Киеве патрульные задержали мужчину, который угрожал прохожим ножом и напал на правоохранителей. Инцидент произошел в Соломенском районе столицы. Во время патрулирования инспекторы заметили мужчину, который вел себя агрессивно и угрожал горожанам, держа в руках нож.